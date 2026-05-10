Šalyje – audringi orai: ant kelių virto medžiai ir šakos

„Daugiausia tokių įvykių užregistruota Utenos apskrityje, taip pat Kauno, Vilniaus, Panevėžio“, – Eltai sekmadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Žilinskas.
Utenos apskrityje į tokius įvykius reaguota devynis kartus, Vilniaus – keturis, Kauno – tris.
Žmonės, pastatai ir automobiliai per šiuos įvykius nenukentėjo.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad sekmadienio dieną vietomis, daugiausia rytiniuose rajonuose, truputį palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra 9–14, vakariniuose rajonuose vietomis 15–18 laipsnių šilumos.
Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietryčių, 8–13 m/s. Oro temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Antradienį daug kur palis. Vėjas pietryčių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 10–15, rytiniuose rajonuose daug kur 16–20 laipsnių šilumos.
