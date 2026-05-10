Šauliams ir kariams siūloma švelninti kai kuriuos reikalavimus dėl ginklų laikymo

Jei Seimas pritartų, reikalavimas įrengti apsauginę įsilaužimo ir užpuolimo signalizaciją, kuriai suveikus reaguoja ginkluota apsauga, nebūtų taikomas, kai šauliai, profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ar kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, sportininkai laiko tik pusiau automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis.
Projektą inicijavę Seimo nariai socialdemokratas Audrius Radvilavičius ir konservatorius Laurynas Kasčiūnas tikisi, kad jis padės spręsti šauliams kylančius praktinius ginklų laikymo namuose iššūkius.
Kaip pastebi projekto autoriai, šauliams kyla nemažai iššūkių, susijusių su ginklų laikymo sąlygų užtikrinimu – ypač tiems, kurie naudoja ir namuose laiko pusiau automatinius B kategorijos ginklus (pistoletus, karabinus), bet su didelės talpos dėtuvėmis (daugiau kaip 10 šovinių ilgiesiems ginklams arba daugiau kaip 20 šovinių trumpiesiems ginklams).
„Todėl net jei ginklai yra B kategorijos, kurie gali būti užtaisomi mažos talpos dėtuvėmis, būtent dėl kartu laikomų didelės talpos dėtuvių jie tampa A kategorijos ginklais, ir jų laikymui turi būti taikomos A kategorijos ginklų laikymo sąlygos – t. y. ginklai turi būti laikomi prie pastato konstrukcijų nepajudinamai pritvirtintame seife. Name ar bute turi būti įrengta signalizacija, kuri būtų prijungta prie saugos tarnybos stebėjimo pulto“, – nurodoma dokumento aiškinamajame rašte.
Jame pažymima, kad signalizacijos įrengimas ir prijungimas prie pulto kainuoja apie 500–1500 eurų, po to kas mėnesį reikia mokėti apie 60–70 eurų už aptarnavimą, dėl ko šauliai teigia patiriantys nemažų išlaidų.
Siūloma, kad įstatymo pataisos įsigaliotų 2027 m. sausio 1 d. Iki to laiko Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turėtų parengti poįstatyminius teisės aktus. Anot įstatymo pataisų iniciatorių, jose turėtų būti nustatytos konkrečios pusiau automatinių ginklų su didelės talpos dėtuvėmis laikymo sąlygos, išlaikant iš Europos Sąjungos (ES) Ginklų direktyvos kylantį principą, kad jos turi būti griežtesnės nei įprastai B kategorijos ginklų laikymui.
Dabar galiojanti 2021 m. ES direktyva dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės nustato pareigą valstybėms narėms imtis visų tinkamų priemonių, kad uždraustų įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus, pagrindines dalis ir šaudmenis, priskiriamus A kategorijai. A kategorijai priskirti ginklai yra patys pavojingiausi ir jų civilinė apyvarta yra draudžiama.
Taikant šioje direktyvoje numatytas išimtis, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu leidžiama įsigyti ir turėti kai kurių rūšių A kategorijos ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis ginklų gamintojams, ginklų prekiautojams, Lietuvos bankui, muziejams, profesinės karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos šaulių sąjungos nariams, fiziniams asmenims, kurie naudoja ginklus specialiajam sportui.
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme nustatyta, kad A kategorijos ginklų laikymui privaloma įrengti apsauginę įsilaužimo ir užpuolimo signalizaciją, kuriai suveikus reaguoja ginkluota apsauga.
