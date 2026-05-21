Seimas leido Birutei Sabatauskaitei antrą kadenciją dirbti lygių galimybių kontroliere

Per slaptą balsavimą jos kandidatūrą palaikė 64 Seimo nariai, prieš buvo 21, 12 susilaikė, vienas biuletenis rastas sugadintas.
B. Sabatauskaitė lygių galimybių kontroliere dirbo nuo 2021-ųjų, iki tol teisininkė vadovavo Lietuvos žmogaus teisių centrui.
Gegužės pradžioje prisistatydama Seimui ji tikino, kad lygios galimybės yra svarbus veiksnys tiek demokratijos veikimui, tiek nacionaliniam saugumui, todėl, be kita ko, ji sakė sieksianti didinti dėmesį jų užtikrinimui regionuose.
Teisės ekspertė taip pat žadėjo padidinti kreipimųsi skaičių iš klausos, regos negalią turinčių, LGBTQI+ asmenų, romų ir žmonių, susiduriančių su diskriminacija dėl savo socialinės padėties.
Ji tikino stiprinsianti rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną bei sieksianti užtikrinti, kad tarnyba būtų tarptautinio lygmens standartus atitinkanti nepriklausoma ombudsmeno institucija.
B. Sabatauskaitė yra tarptautinės teisės magistrė, šį laipsnį ji įgijo Mykolo Romerio universitete.
Jos tėvas Julius Sabatauskas yra Socialdemokratų partijos frakcijos narys, vadovauja Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui.
Lygių galimybių kontrolierių Seimo pirmininko teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia parlamentas.
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