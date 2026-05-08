Seimas nepritarė siūlymui Darbo kodekse įteisinti studentų profesinę praktiką

Ketvirtadienį šią Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno Luko Savicko iniciatyvą palaikė tik 21 Seimo narys, 5 buvo prieš, susilaikė 24. Parlamentarai projekto galutinai neatmetė, bet grąžino jį tobulinti.
L. Savickui nepavyko įtikinti kolegų, kad pasiūlytas reguliavimas sudarytų daugiau galimybių studentams greičiau integruotis į darbo rinką.
Kaip numato Darbo kodekso pataisų projektas, studento praktikos darbo sutartis būtų terminuota, maksimalus jos terminas – 6 mėnesiai, o nustatyta darbo laiko trukmė negalėtų viršyti 40 valandų per savaitę. Studento praktikos darbo sutartis būtų sudaroma darbams, atliekamiems studento pagal aukštojoje mokykloje vykdomą studijų programą, siekiant darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą patirtį.
Už faktiškai dirbtą laiką studentui mokamas darbo užmokestis negalėtų būti mažesnis negu Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (MMA) arba minimalusis valandinis atlygis. Bendra su studentu sudarytų praktikos darbo sutarčių trukmė per visą studijų laikotarpį negalėtų viršyti 24 mėnesių.
Siekiant paskatinti darbdavius tiek privačiame, tiek viešame sektoriuje įdarbinti studentus, mėnesinės pajamos, gautos pagal studento praktikos darbo sutartį, neviršijančios MMA, nebūtų apmokestinamos. L. Savicko nuomone, kad padidins darbdavių motyvaciją priimti studentus praktikai ir atlyginti už jų darbą.
Šiuo metu Darbo kodekse nereglamentuota darbo sutartis, kuri skirta studentų praktikai.
