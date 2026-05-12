Seimas spręs dėl pataisų, drausiančių alimentų nemokantiems tėvams vairuoti, žvejoti bei medžioti

Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžioklei, įgyti žvejo mėgėjo leidimą.
Tokias Administracinių nusižengimų kodekso pataisas parengęs socialdemokratas Darius Razmislevičius BNS teigė, kad iš diskusijų viešoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisių atėmimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės, numatytos Baudžiamajame kodekse.
„Dalis jų argumentuoja, kad jų pagrindinis darbo įrankis – vairuotojo pažymėjimas. Tai palaukite, jeigu jų darbo įrankis, tai kodėl jie, turėdami darbą, negali išlaikyti savo vaikų?“ – svarstė parlamentaras.
„Per didelę duodame laisvę šitiems žmonėms ir galvojame kažkodėl apie jų teises“, – teigė D. Razmislevičius,
Pagal Baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki dvejų metų, areštu.
Bet D. Razmislevičius sako, kad šios nuobaudos netaikomos.
„Pasižiūrėjau skaičius, kiek yra nuteistų žmonių, tai jų – beprotiškai mažai, galima ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti. Tai dėl to ta sistema, matyt, ydinga ir leidžia vešėti šitiems dalykams, leidžia apgaudinėti valstybę tiems žmonėms, apgaudinėti savo vaikus, apgaudinėti savo šeimą“, – teigė pataisų autorius.
„Ir jeigu per metus nuteisti du žmonės laisvės apribojimu iš dešimčių tūkstančių, vadinasi, neveikia“, – pridūrė D. Razmislevičius.
Jo teigimu, alimentų nemokantys tėvai dažniausiai yra vyrai, dirbantys šešėlyje – nerodo pajamų ir išvengia alimentų mokėjimo.
Jeigu pakeitimams Seimas pritartų, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio 1-osios.
Šiuo metu antstoliai rūpinasi apie 100 tūkst. vaikų priteistų alimentų ieškojimu, o Lietuvoje vykdoma apie 46 tūkst. tokių bylų. Vaikams laiku nesumokėtų išlaikymo išmokų skola siekia 204,5 mln. eurų.
