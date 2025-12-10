Seimas svarstys 16-mečiams balsuoti per savivaldos rinkimus leisiančią Konstitucijos pataisą

Tokį Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pasiūlymą antradienį palaikė 81 Seimo narys, 1 buvo prieš.
Tačiau nepaisant tokio parlamentarų apsisprendimo, klausimas išliks Seimo darbotvarkėje. Parlamentarai svarstys lapkričio 20 d. pateiktą dar vieną Konstitucijos pataisų variantą, leisiantį savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose balsuoti nuo 16 metų.
Pritarimo po pateikimo sulaukusį dokumentą svarstys TTK, o į plenarinę salę jis sugrįš kitų metų pavasario sesijoje.
Projektui pritarus, teisę rinkti savivaldybės tarybos narius ir merą turėtų piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 16 metų.
Beje, Konstitucijos pataisų autorius socialdemokratas Tomas Martinaitis bei jaunimo organizacijų atstovai norėtų, kad jau 2027 metų savivaldos rinkimuose galėtų balsuoti 16-mečiai. Tačiau įvertinę Konstitucijoje nustatytus jos keitimo terminus, dalis politikų abejoja, ar tai pavyktų.
Skeptiškai tokią iniciatyvą yra įvertinęs Seimo Teisės departamentas. Jo nuomone, teisinio būtinumo suteikti galimybę savivaldos rinkimuose balsuoti nepilnamečiams nėra. Konstitucija, anot Seimo teisininkų, neturi būti keičiama, jeigu tai teisiškai nėra būtina.
Jų išvadoje taip pat pažymima, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas pilnametystės institutas. Todėl, anot Teisės departamento, diskutuotina, ar suteikiant teisę nepilnamečiams dalyvauti savivaldos rinkimuose nebūtų pažeista Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų darna.
Šiuo metu Konstitucijoje įtvirtinta, kad rinkimų teisę turi piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų.
