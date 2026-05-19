Seime – svarstymas dėl alkoholį imituojančių gėrimų pardavimo nepilnamečiams

Seimas antradienį svarstys tai numatančias socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus inicijuojamas Maisto bei Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kurias Sveikatos ministerijai siūlant, dar labiau sugriežtino Vyriausybė.
Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams bauda siektų 60–120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą – 20–50 eurų – tokio paties dydžio, kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą jaunuoliams.
Draudimas galiotų ne tik už lietuviškų, bet ir importuotų iš trečiųjų šalių arba iš ES šalių atvežtų tokių nealkoholinių gėrimų pardavimą ar perdavimą.
Pirmasis apie draudimą nepilnamečiams įsigyti alkoholį imituojančių gėrimų pernai vasarį užsiminė socialdemokratas Antanas Nedzinskas. Tada BNS jis sakė, kad atsiėmęs 2024 metų gruodį pateiktą, bet sukritikuotą siūlymą vėl leisti Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu, teiks kompromisines pataisas uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, vyną, sidrą ar kitus panašius gėrimus. Tačiau tokios pataisos taip ir neįregistravo.
Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 metų lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį.
