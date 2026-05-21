Seime vyks Tautinių bendrijų dienai skirti renginiai

Seimo Konstitucijos salėje šią dieną numatyta diskusija „Sugyvenimo architektūra: nuo kaimynystės iki bendros valstybės kūrimo“. Pranešimą joje skaitys Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Tautinių mažumų komisaras Christopheʼas Kampas.
Seimo Vitražo galerijoje bus atverta Vilniuje gyvenančių įvairių tautinių bendrijų moksleivių mugė ir paroda. Joje moksleiviai pristatys savo veiklą ir kuriamus darbus.
Vėliau Konstitucijos salėje vyks diskusija „Teisinis reguliavimas ir integracija: ar dabartinė sistema skatina geresnę integraciją?“. Joje dalyvaus Seimo, Vyriausybės, Tautinių mažumų departamento, Migracijos departamento ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Renginį globojantis Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžia, kad tautinių bendrijų veikla reikšmingai prisideda stiprinant Lietuvos visuomenę.
„Kiekviena bendruomenė, puoselėdama savo papročius, kalbą ir meną, kuria unikalų Lietuvos paveikslą. Tai praturtina mus visus, skatina toleranciją, tarpusavio supratimą ir pagarbą. Tautinių bendrijų kultūrinė, švietėjiška ir visuomeninė veikla yra svarbus indėlis į mūsų visuomenės stiprybę ir įvairovę“, – pranešime teigė Seimo pirmininkas.
