 Šiauliuose bus tikrinamos perspėjimo sistemos

Šiauliuose bus tikrinamos perspėjimo sistemos

2025-09-10 06:58
Vakaris Vingilis (BNS)

Šiaulių mieste trečiadienį bus vykdomas planinis techninių perspėjimo sistemos priemonių patikrinimas, pranešė Šiaulių miesto savivaldybė.

Šiauliuose bus tikrinamos perspėjimo sistemos
Šiauliuose bus tikrinamos perspėjimo sistemos / Šiaulių miesto savivaldybės nuotr.

Patikrinimo metu nuo 11 iki 12 val. planuojama įjungti tyliąsias miesto sirenas, garsinis perspėjimo signalas pilnu pajėgumu nebus aktyvuojamas.

Garsinis signalas bus įjungiamas ne ilgiau nei dešimčiai sekundžių. Balso pranešimas bus girdimas iš Šiaulių sporto gimnazijos ir Šiaulių jaunųjų turistų centro.

„Patikrinimo metu pavojus gyventojams negresia, todėl prašome visų supratingumo, išlikti ramiems ir tęsti savo veiklą“, – rašoma pranešime.

Pastarąjį kartą visos šalies mastu perspėjimo sistema tikrinta balandžio pabaigoje.

Šiame straipsnyje:
Šiauliai
perspėjimo sistemos
patikrinimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų