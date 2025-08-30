Sinoptikai įvardijo, kokių staigmenų tikėtis iš besibaigiančios vasaros

Kaip teigė sinoptikai, vėjas – nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra 19–24, Rytų Lietuvoje daug kur 25–29 laipsniai.
Pirmadienį be žymesnio lietaus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 8 cm per parą.
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma daugiau nei 18 laipsnių.
