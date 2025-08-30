 Sinoptikai įvardijo, kokių staigmenų tikėtis iš besibaigiančios vasaros

2025-08-30 09:15 diena.lt inf.

Šeštadienį vietomis, daugiausia Vakarų Lietuvoje, trumpas lietus, galima perkūnija, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Kaip teigė sinoptikai, vėjas – nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra 19–24, Rytų Lietuvoje daug kur 25–29 laipsniai.

Pirmadienį be žymesnio lietaus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 8 cm per parą.

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma daugiau nei 18 laipsnių.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

