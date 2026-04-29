Sinoptikai: situacija nepagerės

Remiantis preliminariais duomenimis, Lietuvoje per pirmuosius keturis šių metų mėnesius iškrito itin mažas kritulių kiekis, siekiantis apie 77 mm (tai sudaro vos 45 proc. sausio–balandžio mėn. normos). Vertinant išmatuotą kritulių kiekį, 1961–2025 m. laikotarpiu truputį sausiau yra buvę tik 1974 m., kai per tą patį metų laiką (keturis mėnesius) Lietuvoje vidutiniškai iškrito 70 mm kritulių (arba 41 proc. normos).
„Nors pastarosiomis dienomis daugelyje rajonų krito krituliai (sniegas, sniego kruopos), tačiau jie beveik visada nesudrėkindavo net žemės paviršiaus. Todėl pučiant stipriam vėjui kartais virš dirbamų laukų ir vieškelių į orą būna pakeliamos dulkės. Deja, bet ateinančiomis dienomis situacija nepagerės, gausesnio lietaus ir toliau nesulauksime“, – teigė tarnybos atstovai.
Prognozuojama, kad ketvirtadienį kai kur trumpi krituliai, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, kai kur oro temperatūra 0–3 laipsniai šilumos, aukščiausia temperatūra dieną 6–11, kai kur 12–14 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį kai kur truputį palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 2–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 13–18, pajūryje 10–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 17–22, pajūryje 13–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Balandžio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio kritimas iki 22 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 4–10, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 6–8, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.
Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologijos stočių ir VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai priklausančių stočių duomenimis, stichinis meteorologinis reiškinys sausra augalų vegetacijos laikotarpiu yra fiksuojama Kalvarijos sav. Sangrūdos seniūnijoje. Sausringas laikotarpis augalų vegetacijos laikotarpiu fiksuojamas pavienėse Akmenės, Mažeikių, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, Kėdainių, Šakių seniūnijose. Daugiau informacijos rasite čia.
