2025-09-05 15:45
Vasarą dažnai įsivaizduojame kaip saulėtą, šiltą ir sausą, tačiau šių metų sezonas buvo visai kitoks. 2025-ųjų vasara tapo vėsiausia ir drėgniausia nuo 2017-ųjų. Stebina ir kita statistika: kaitros visai nefiksuota, tropinių naktų beveik nebūta, saulė švietė 16 procentų mažiau nei įprastai, lietaus – net 20 procentų daugiau nei įprastai. Liepa pateko tarp drėgniausių per visą matavimų istoriją, o rugpjūtis – tarp vėsiausių XXI amžiuje. Vidutinė vasaros oro temperatūra siekė vos 16,9 laipsnių.

Sinoptikas paaiškino, kas lėmė tokią vasarą / Freepik.com nuotr.

Kodėl šiemet taip nutiko ir kokių tendencijų galima tikėtis ateityje, plačiau papasakojo sinoptikas Karlas Žužickas.

– Kiek stipriai ši vasara išsiskyrė iš kitų?

– Jeigu paimtume pastaruosius dešimt metų, ši vasara tikrai buvo viena vėsesnių – vėsiausia nuo 2017-ųjų. Tačiau žvelgiant nuo 1961 metų, kai turime duomenis, ši vasara buvo visiškai standartinė, lietuviška. Jei visas vasaras nuo 1961-ųjų iki dabar sudėtume iš eilės, ši stovėtų pačiame viduryje – medianinė vasara.

– Ar tai ką nors sako apie klimato kaitą?

– Klimato atšilimas tikrai neatšaukiamas. Pavieniai metai gali būti įvairūs, bet ilguoju laikotarpiu kaitrų tik daugės. Tad tikėtina, kad artimiausios vasaros bus dar karštesnės.

– Liepa buvo labai lietinga. Kas lėmė tokį kritulių kiekį?

– Liepa buvo trečia lietingiausia nuo 1961 metų. Net truputį lietingesnė už praėjusią liepą, kuri taip pat buvo labai lietinga. Virš Skandinavijos susidarė aukšto slėgio sritis, kuri trukdė ciklonams judėti į šiaurės rytus. Dėl to jie ilgiau užsilikdavo virš Lietuvos ir atnešdavo daugiau kritulių. Be to, Lietuvą aplankė trys pietiniai ciklonai, pasižymėję dideliu kritulių kiekiu.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Kodėl rugpjūtis buvo vienas vėsiausių?

– Rugpjūtis šiemet buvo tikrai vėsus. Pirmoje mėnesio pusėje orus lėmė gilus Atlanto ciklonas. Paprastai pasakius, tai ciklonai vasarą atneša drėgmę ir vėsą, o žiemą – šilumą ir drėgmę, o anticiklonai vasarą atneša karštį ir sausumą, o žiemą – šaltį ir sausumą.

Nuo rugpjūčio mėnesio vėsesnius orus labiau lėmė susiformavęs anticiklonas Šiaurės jūroje, kuris pakeitė oro cirkuliaciją. Į Lietuvą įsiveržė arktinė oro masė, todėl orai atvėso.

– Kodėl buvo tiek mažai saulės?

– Debesuotumas buvo didesnis, todėl saulės spindėjimo trukmė trumpesnė. Tai taip pat lėmė dažniau aplankę ciklonai – ypač birželį ir liepą. Jie atnešė vėsius, drėgnus ir debesuotus orus.

– Kokia bus kita vasara?

– Kokia bus kita vasara, tiksliai pasakyti neįmanoma ir kas bandytų pasakyti – meluotų. Tačiau žvelgiant į praėjusių dešimtmečių tendencijas, labiau tikėtina, kad ji bus karšta.

