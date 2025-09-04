Sinoptikė pateikė naujausią orų prognozę: įspėja dėl neramaus reiškinio

„Virš Šiaurės Europos įsitvirtinusi ciklonų sistema lėtai plėsis tolyn link beveik visos Europos. Mes kol kas būsime ramiausioje (be stipresnių vėjų) rytinėje šios sistemos dalyje.
Penktadienio dieną nedidelis ramus, be stipresnių vėjų, ciklonas su atmosferos frontų debesimis Baltiją ir Lietuvą pasieks, bet lietaus su perkūnija ne tik savaitgalį, bet ir pirmadienį sulauksime.
Vėliau Lietuva turėtų atsidurti tarp dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų – vakaruose drėgnų ir gana audringų ciklonų, rytuose – ramesnio ir sausesnio anticiklono. Lietaus bus nedaug, bet nuo savaitės vidurio turėtų stiprėti vėjas, daugiausia pietinių krypčių.
Geriausia žinia ta, kad vis dar šiltas oras iš pietų plūs, bet savaitgalį padalins Lietuvą į vėsesnę vakarinę ir šiltesnę rytinę puses. Kitą savaitę vėl turėtų būti visur vienodai maloniai šilta.
Penktadienį, rugsėjo 5-osios nakties pradžioje, trumpai, su perkūnija, nulis rytinėje Lietuvos pusėje, vėliau be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, dieną protarpiais, su perkūnija nulis. Vėjas rytų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį 15–17 laipsnių, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose 12–14 laipsnių, dieną 23–27 laipsniai.
Šeštadienį, rugsėjo 6 d., protarpiais su perkūnija palis, dieną daug kur gausokai ir su trankesne perkūnija. Naktį vėl kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį pietryčių, dieną suks į pietvakarius 6–11 m/s, vakariniam pakraštuke 8–13 m/s. Naktį 14–17 laipsnių, dieną 24–27 laipsniai, vakariniuose rajonuose 21–23 laipsniai.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., šiek tiek palis, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 12–14 laipsnių, rytiniuose rajonuose apie 16 laipsnių, dieną 20–25 laipsniai.
Pirmadienį, rugsėjo 8 d., protarpiais šiek tiek palis, daugiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 10–15 laipsnių, dieną 22–26 laipsniai
Antradienį, rugsėjo 9 d., be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–16 laipsnių, dieną 22–26 laipsniai“, – rašė sinoptikė.
