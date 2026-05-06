Sinoptikė įvardijo, kurioms vietovėms labiausiai kirs stichija

„Ant banguoto atmosferos fronto užsisukę nedideli ciklonai nutįso nuo Vidurio Europos iki Rytų ir Šiaurės rytų Europos. Trečiadienio naktį dalį Lietuvos šiek tiek palaistys per pietinę ir rytinę Lietuvą nutįsęs atmosferos frontas, o trečiadienio dieną jau su aktyvesne frontine debesų sistema priartės nedidelis ciklonas, vardu Babette, daugiau ar mažiau lietaus gaus beveik visa Lietuva, vėl perkūnija dundės, kai kur, labiausiai tikėtina pietiniame, pietrytiniame pakraštuke gali ir nedideli ledėkai iškristi. Darganotas, dieną vėl su perkūnija bus ir ketvirtadienis. Vis dar būsim padalinti į vėsesnę vakarinę, šiaurės vakarinę ir šiltesnę pietinę ir rytinę puses. Nuo penktadienio ciklonų sistema trauksis į pietryčius, tad nedidelio lietaus sulauks tik pietiniai ir rytiniai rajonai, jau visur bus vėsiau. Savaitgalis turėtų būti sausesnis, giedresnės naktys bus dar vėsesnės, dienomis saulutė kiek daugiau šildys. Kitos savaitės pradžioje lietaus bus nedaug, bet jau bus vis šilčiau“, – antradienio vakarą feisbuke rašė sinoptikė.
Trečiadienio dieną lis daug kur, įdienojus gausiau vakariniuose, šiaurės vakariniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose. Perkūnija vėl sudundės, o pietiniame, pietrytiniame pakraštuke su perkūnija gali ir ledėkai iškristi. Vėjas naktį šiaurės 6–11 m/s, dieną rytų, šiaurės rytų 7–12m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Naktį 6–10 laipsnių, vėsiausia šiaurės vakariniuose rajonuose 2–5 laipsniai, dieną 11–16 laipsnių, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 17–22 laipsniai, pietiniam pakraštuke iki 23 laipsnių.
Ketvirtadienį, gegužės 7 d., protarpiais lietus, dieną su perkūnija. Vėjas nepastovių krypčių 5–10 m/s, tik pajūryje šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 7–11 laipsnių, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 3–6 laipsniai, dieną 11–15 laipsnių, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 16–19 laipsnių.
Penktadienį, gegužės 8 d., palis pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 4–8 laipsniai, šiauriniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 1–3 laipsniai, dieną 10–15 laipsnių, vėsiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose.
Šeštadienį, gegužės 9 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį šiaurės rytų 3–7 m/s, dieną rytų, šiaurės 6–11 m/s. Naktį 2–7 laipsniai, dieną 15–19 laipsnių.
Sekmadienį, gegužės 10 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas rytų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 4–8 laipsniai, dieną 15–19 laipsnių.
Pirmadienį, gegužės 11 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas rytų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 6–10 laipsnių, dieną 18–23 laipsniai.
Antradienio, gegužės 12–osios, naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Naktį 9–14 laipsnių, dieną 22–26 laipsniai.
