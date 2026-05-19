Siūlo mažinti jaunimo amžiaus ribą

Ministerija pateikė derinti tai numatantį Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą.
Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu, siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemones taikyti anksčiau – dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams.
„Jaunų žmonių emociniai ir socialiniai iššūkiai prasideda vis anksčiau, todėl valstybės parama, darbas su jaunimu ir pozityvus laisvalaikio užimtumas taip pat turi pasiekti jauną žmogų anksčiau. Ankstyvoji prevencija ir saugus santykis su jaunimo darbuotoju gali padėti laiku pastebėti sunkumus, stiprinti pasitikėjimą savimi ir užkirsti kelią rimtesnėms problemoms ateityje“, – pranešime teigė J. Zailskienė.
Tokį pat siūlymą dar šių metų vasarį pateikė Seimo nariai liberalai Edita Rudelienė ir Andrius Bagdonas.
Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų jaunuoliais, dažnai tenka spręsti jau įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11–13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu – formuojasi asmens tapatybė, stiprėja bendraamžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai, teigia ministerija.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paauglystę apibrėžia kaip 10–19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10–11 metus.
Dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemones taip pat taiko jaunesniems vaikams: Airijoje – nuo 10 metų, Jungtinėje Karalystėje – nuo 11 metų, Estijoje – nuo 7 metų.
Be to, pataisomis siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką – tai leistų pripažinti jaunų žmonių grupes, neturinčias oficialaus statuso bei sudarytų daugiau galimybių joms įsitraukti į jaunimo politiką.
Taip pat siūloma stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vaidmenį ir į jų veiklą įtraukti neformalias jaunimo grupes. Be kita ko, siekiama įsteigti Tarpžinybinę jaunimo politikos įgyvendinimo grupę – ji užtikrintų geresnį ministerijų bendradarbiavimą.
