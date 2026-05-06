Siūlymas ilginti mamadienius sukėlė audrą Seime

Julijai – mamadienis. Su septynerių metų dukra ji valgo braškes ir ilsisi parke.
„Neprarasti ryšio su vaikais, skirti kokybiško laiko – su braškėmis ar be jų“, – juokėsi Julija.
Kai mama greta, džiaugiasi ir dukra.
„Taip, pasivaikštome“, – į klausimą, ar padeda su mama praleista diena, atsakė Julijos dukra Kotryna.
Kartą per tris mėnesius vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį gali pasiimti visi dirbantys ir vaiką iki 12 metų auginantys tėvai. Jei šeimoje auga du vaikai, tokia diena priklauso kas mėnesį. Tačiau Julijai situacija sudėtingesnė – oficialaus poilsio ji neturi, nes dirba individualiai.
„Individualiai dirbantiems nepalankios sąlygos auginti vaikus“, – sakė Julija.
Tuo metu Seime vyksta diskusijos, ar mamadienius ir tėvadienius reikėtų plėsti. Socialdemokratė siūlo šia galimybe leisti naudotis ir tėvams, auginantiems paauglius iki 14 metų.
„14 metų – tas amžiaus tarpsnis, kai formuojasi paauglių atsparumas“, – aiškino siūlymo iniciatorė Jurgita Šukevičienė.
Pasak jos, daugiau laiko su tėvais padėtų paaugliams išvengti žalingų įpročių.
„Buvimas drauge galėtų mažinti įvairias priklausomybes“, – teigė J. Šukevičienė.
Mama Julija tokią idėją palaiko.
„Man atrodo, vyresniems, ypač paaugliams, to dėmesio trūksta. Aš už vaikus su saugiu emociniu gyvenimu“, – sakė Julija.
Tačiau siūlymas Seime sunkiai skinasi kelią. Klausimas, ar poilsio dienos reikia ir paauglių tėvams, perduotas svarstyti Žmogaus teisių komitetui. Tik po jo sprendimo projektas vėl grįš į Seimo salę.
„Vienas lengviausių būdų taisyti įstatymus – tiesiog pakeisti skaičių“, – teigė Seimo narė Gintarė Skaistė.
„Mūsų pareiga suteikti galimybę, o tėvų – ja pasinaudoti“, – sakė J. Šukevičienė.
Iš praėjusios Seimo kadencijos dar buvo likęs ir kitas Laisvės partijos atstovės Morganos Danielės siūlymas – mamadienius leisti naudoti iki vaikams sukaks 16 metų. Tačiau tokiai idėjai Seimas nepritarė.
„Norėtųsi kompleksinio požiūrio. Reikia plėsti pagalbą auginant vaikus – tiek finansinę, tiek būsto prieinamumo, tiek kompensacijų už būrelius klausimais, nes tai labai brangios išlaidos“, – aiškino Seimo narys Linas Kukuraitis.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad tokių papildomų laisvadienių valstybė sau leisti negali. Lietuva ir taip yra tarp daugiausiai švenčių bei nedarbo dienų turinčių šalių. Šiemet jų – net septyniolika. Palyginimui, Vokietijoje – devynios, Danijoje – dešimt.
„Tai prisidės prie laisvų dienų skaičiaus, padidins migrantų skaičių, o apie 15 proc. jaunų mamų neteks darbo“, – teigė R. Žemaitaitis.
Užuot ieškojus būdų dirbti mažiau, R. Žemaitaitis siūlo priešingą kryptį – skatinti greitesnį grįžimą į darbo rinką po gimdymo.
„Mano žmona po trijų mėnesių grįžo į darbo rinką. Šiandien patirtis ir žinios yra perkama prekė, o jei žmogus nedirba dvejus ar trejus metus, poreikis rinkoje mažėja“, – sakė R. Žemaitaitis.
Tėvadienių ilginimui nepritaria ir verslas. Darbdavių atstovai pabrėžia, kad papildomos poilsio dienos reiškia didesnius kaštus.
„Taip, gal tai skamba ciniškai, bet tai yra realūs darbdavio kaštai“, – teigė Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė.
Anot I. Rizgelės, du vaikus auginantys tėvai darbe praleidžia apie 5 proc. mažiau laiko, o auginant tris vaikus šis skaičius išauga iki 10 proc.
„Tai reiškia, kad daugiavaikis tėvas ar mama darbdaviui kainuoja 10 procentų daugiau nei darbuotojas, kuris vaikų neturi“, – aiškino I. Rizgelė.
„Turėti aiškų skaičių, kokia to finansinė išraiška, kol kas nelabai galime“, – teigė J. Šukevičienė.
Kyla ir klausimas, kokia tėvadienių prasmė, jei darbo dienomis paaugliai laiką leidžia mokykloje.
„Praktikoje matome, kad kai vaikai didesni, mamadieniais ir tėvadieniais dažnai naudojamasi kitų reikalų tvarkymui, nebūtinai laikui su vaikais“, – sakė G. Skaistė.
„Čia yra švietimo klausimas ir raginimas daugiau laiko praleisti su šeima“, – teigė J. Šukevičienė.
„Kol kas nežinome realios naudos – ar tokios priemonės iš tiesų pasiekia keliamus tikslus“, – pridūrė I. Rizgelė.
Verslas siūlo eiti Skandinavijos keliu – socialines garantijas spręsti per darbdavio ir darbuotojo susitarimus.
„Daugiau laiko mamoms tikrai trūksta, nes mamos darbas niekada nesibaigia“, – sakė Julija.
