 Šokiravo užduotis mokinių pratybose: kuri dirba prostitute, kuri bijo AIDS, o kurią paliko vyras?

Šokiravo užduotis mokinių pratybose: kuri dirba prostitute, kuri bijo AIDS, o kurią paliko vyras?

2026-05-06 16:24
Karolina Liukaitytė (LNK)

Septintos klasės mokinių geografijos pratybose – užduotis su trijų moterų nuotraukomis ir klausimais: kuri iš jų dirba prostitute, kuri bijo AIDS, kurią paliko vyras, o kuri buvo tėvų ištekinta vos trylikos metų. Būtent tokius namų darbus Norbertui Motiejūnui parodė jo septintokė dukra. Vyrui socialiniuose tinkluose pasidalijus pratybų ištrauka, sureagavo ir valstybinės institucijos. Plačiau apie situaciją pasakojo pats septintokės tėtis N. Motiejūnas.

<span>Šokiravo užduotis mokinių pratybose: kuri dirba prostitute, kuri bijo AIDS, o kurią paliko vyras?</span>
Šokiravo užduotis mokinių pratybose: kuri dirba prostitute, kuri bijo AIDS, o kurią paliko vyras? / Asociatyvi Magnific.com nuotr., LNK vaizdo įrašo stop kadras

– Ar tikėjotės, kad jūsų pasidalinimas sulauks tokio atgarsio ir klausimai pasieks net Nacionalinę švietimo agentūrą?

– Iš tikrųjų nesitikėjau. Tiesiog pasidalinau faktu, kuris man, kaip tėčiui, nėra priimtinas – kad tokie geografijos namų darbai atsiranda pratybų sąsiuviniuose. Šiais laikais kalbame apie pasaulį be patyčių, be rasizmo, be seksizmo.

– Be stereotipų.

– Taip, be stereotipų. O toje užduotyje matau labai daug probleminių dalykų. Jau sulaukiau komentarų iš įvairių specialistų, programų rengėjų, kad viskas neva ištraukta iš konteksto. Bet aš nemanau, kad tai ištraukta iš konteksto. Vadovėlio temoje labai aiškiai kalbama apie moterų išsilavinimą, jų padėtį pasaulyje, galimybes tobulėti, o pratybose pateikiamas visai kitoks, labai neigiamas vaizdas. Mano akimis, čia trūksta ir etikos, ir korektiškumo.

– Pats esate baigęs geografiją, tiesa?

– Taip, esu baigęs geografiją.

– Ar jums atrodo, kad tokia užduotis dar telpa į geografijos disciplinos ribas?

– Socialinė geografija tikrai yra geografijos dalis. Tačiau būtent ši užduotis kelia daug abejonių. Nenoriu nieko kaltinti ar įžeisti, bet akivaizdu, kad kažkur buvo praleistas kontrolės momentas – tiek leidėjų, tiek programų tvirtintojų, tiek mokytojų lygmenyje. Mokytojas taip pat turi laisvę – gali pasirinkti, kaip pateikti temą, ką praleisti, ką akcentuoti.

Tai yra sistema ir ją reikėtų atidžiau peržiūrėti. 

– Kaip manote, kas vis dėlto turėtų prisiimti atsakomybę, kad tokia medžiaga nepatektų vaikams?

– Tikriausiai tėvai.

– Vis dėlto sakote, kad tėvai? Bet ar daug tėvų tikrina vaikų pratybas puslapis po puslapio?

– Žinoma, kad nedaug. Tėvai skuba, dirba, turi daug reikalų. Bet nenorėčiau kaltinti vienos institucijos ar vien mokytojų. Tai yra sistema ir ją reikėtų atidžiau peržiūrėti. Vaikas iš mokyklos išsineša emociją, vaizdą, patirtį. Jis labai greitai susiformuoja tam tikras asociacijas ir nuostatas. O paskui jau nepasakysi: „Čia buvo ištraukta iš konteksto.“

Šiame straipsnyje:
namų darbai
pratybos
geografijos pratybos
stereotipai
Nacionalinė švietimo agentūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
PAMIRŠO
O KURI DIRBA SEIME ???
1
0
JOOOOOOOO
SEPTINTOJ KLASĖJ......
0
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų