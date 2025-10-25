 Spalio 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Spalio 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-10-25
1984 — gimė JAV popmuzikos žvaigždė Katy Perry (Keti Peri).
Spalio 25-oji, šeštadienis, 43 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 8.05 val., leidžiasi 18.01 val. Dienos ilgumas 9.56 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 13.13 val. leidžiasi 18.53 val.

Vardadieniai:

Darija, Krizantas, Vaigedė

Datos:

Lietuvos Respublikos Konstitucijos diena

Pasaulinė makaronų diena

Spalio 25-oji Lietuvos istorijoje:

1922 — gimė kompozitorius Jurgis Gaižauskas.

1928 — gimė vyskupas Juozas Tunaitis, ilgametis Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios globėjas.

1942 — gimė poetė Ramutė Girkontaitė.

1992 — referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija – šeštoji šalies istorijoje.

2020 — Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai laimėjo Seimo rinkimus ir pradėjo derybas dėl valdančiosios koalicijos su Liberalų sąjūdžiu ir Laisvės partija.

2022 — eidamas 96-uosius metus mirė buvęs partizanas, Laisvės premijos laureatas Jonas Abukauskas-Siaubas.

Spalio 25-oji pasaulio istorijoje:

1400 — mirė anglų rašytojas Geoffrey Chaucer (Džefris Čoseris), kurį išgarsino nebaigtos „Kenterberio pasakos“.

1616 — olandas Dirk Hartog (Dirkas Hartogas) atrado Australiją.

1647 — Florencijoje mirė italų fizikas ir matematikas Evangelista Torricelli (Evangelistas Toričelis), žinomas kaip barometro išradėjas. Gimė 1608 m.

1825 — gimė „valsų karalius“, austrų kompozitorius Johann Strauss (Johanas Štrausas) jaunesnysis. Mirė 1899 m.

1838 — gimė prancūzų kompozitorius, operos „Karmen“ autorius Georges Bizet (Žoržas Bizė). Mirė 1875 m.

1881 — Malagoje gimė ispanų dailininkas Pablo Picasso (Pablas Pikasas), vienas iš kubizmo pradininkų. Mirė 1973 m.

1909 — korėjiečiams nužudžius Japonijos princą Ito Hirobumi (Itą Hirobumį), japonai Korėjoje įvedė diktatūrą.

1936 — Italijos ir Vokietijos vyriausybės sudarė antikomunistinę sąjungą.

1955 — pasitraukus paskutinėms sąjungininkų pajėgoms, Austrija pirmą kartą po 1938 metų atgavo suverenumą.

1987 — Dubline mirė paskutinysis 1905 metų maišto Rusijos kreiseryje „Potiomkin“ dalyvis – Ivanas Bežovas.

1989 — SSRS valstybinis bankas paskelbė, jog turistams bei verslininkams rublis bus devalvuotas beveik 90 procentų.

2005 — būdama 92 metų mirė pilietinių afroamerikiečių teisių pionierė Rosa Parks (Rouza Parks) kurios atsisakymas autobuse užleisti vietą baltaodžiui 1955 metais paskatino judėjimą, Jungtinėse Valstijose nutraukusį rasinę segregaciją.

2010 — viena iš iškiliausių buvusios Rytų Vokietijos rašytojų Christa Wolf (Krista Volf) pelnė prestižinę Thom Mann (Tomo Mano) literatūros premiją už viso gyvenimo pasiekimus.

2020 — maždaug 78 proc. čiliečių referendume nusprendė keisti Konstituciją, galiojančią nuo Augusto Pinocheto (Augusto Pinočeto) karinės diktatūros laikų.

Spalio 25-oji šou pasaulyje:

1943 — gimė britų roko muzikantas Roy Lynes (Rojus Lainsas) iš „Status Quo“.

1962 — gimė Chad Smith (Čadas Smitas), amerikiečių grupės „Red Hot Chili Peppers“ muzikantas.

1969 — grupė „Pink Floyd“ išleido albumą „Ummagumma“.

1984 — gimė JAV popmuzikos žvaigždė Katy Perry (Keti Peri).

1995 — dainininkui Cliff Richard (Klifui Ričardui) Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II suteikė riterio titulą.

2009 — Bedminsteryje, Naujajame Džersyje, Ivanka Trump (Ivanka Tramp), Donaldo bei Ivanos Trampų duktė, ištekėjo už kito Niujorko nekilnojamojo turto magnato sūnaus Jared Kushner (Džaredo Kašnerio).

