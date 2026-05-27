Specialistai įspėja: po Registrų centro skandalo sukčiai gali pradėti naują atakų bangą

„Jeigu esi bendrasavininkas, turi žemės sklypą, sandėliuką ar garažą, turėtum pasitikrinti, ar duomenys nenutekėjo“, – kalbėjo „Surfshark“ IT saugumo vadovas Tomas Stamulis.
„Praktiškai tai yra asmenybės pagrobimas“, – teigė praeivis.
„Faktas, kad jaudina. Absurdas – kur valstybė žiūri?“ – piktinosi gyventoja.
Pasitikrinti, ar duomenys nutekėjo, galima nuo pirmadienio vakaro, tačiau antradienį tai pavyko padaryti ne visiems – dėl didžiulio susidomėjimo sistema neatlaikė apkrovos, fiksuoti strigimai.
„Pati bandžiau prisijungti – neįmanoma“, – sakė moteris.
Krizinė situacija akivaizdi – nepasitenkinimo daug, nes kilo ir kitų problemų.
„Registrų centras, įkritęs į vieną krizę, ją aktyvavo dar kartą. Du milijonai žmonių bandė prisijungti prie registro ir sistemos užlūžo. Užlūžus šiai sistemai, sutriko ir e. sveikata“, – teigė Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.
Gyventojai neslepia įvairių baimių ir spėlionių.
„Man atrodo, žiūri, kas daugiau turto turi – rusai užeis, nacionalizuoti reikės. Mes paprasti žmonės, mūsų gal nekontroliuos. Ten daugiau oligarchus kontroliuoja“, – juokėsi praeivis.
Tie, kuriems pavyko pasitikrinti duomenis dar prieš sistemai užlūžtant ir kurie pamatė, kad jų informacija nutekinta, aktyviai tuo dalijasi socialiniuose tinkluose. Tarp nukentėjusiųjų – ir nemažai politikų, tarp jų Seimo narė Jekaterina Rojaka.
„Pasitikrinau vakar vakare, kol dar nebuvo nulūžęs Registrų centras. Nutekinti vardas, pavardė, asmens kodas, NT duomenys. Pirmas jausmas – nesaugumas“, – pripažino J. Rojaka.
Politikė kelia klausimą, ar nebuvo nusitaikyta į konkrečius asmenis ar profesijų grupes.
„Ar nebuvo nutekinti pareigūnų, susijusių su saugumu, duomenys?“ – klausė J. Rojaka.
„600 tūkst. duomenų nėra tiesiog vagystė. Tai jautrūs duomenys – sužinoma, kur žmogus gyvena, kokį turtą turi, už kiek pirko, kas jo šeimos nariai, ar turi skolų. Šie duomenys leidžia suprasti visą žmogaus aplinką“, – aiškino M. Kukaitis.
Tarp nutekintų duomenų – ir konservatoriaus Arvydo Anušausko informacija.
„Tai nėra tik NT adresas. Nutekintas asmens kodas ir visi dokumentai, susiję su nekilnojamuoju turtu“, – teigė A. Anušauskas.
Policija pripažįsta – tokia informacija sukčiams yra vertinga.
„Taip, kiekvieni duomenys yra vertingi“, – teigė policijos atstovas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Šie duomenys daugiausia paimti iš Vilniaus regiono, pajūrio, kitur mažiau nutekinta. Gal tiesiog neužteko laiko, nes visas tas tekėjimas vyko nuo sausio mėnesio“, – svarstė A. Anušauskas.
Natūraliai kyla klausimas, kodėl apie tokio masto duomenų nutekėjimą sužinoma tik dabar.
„Nuostabu tai, kad aukščiausi šalies vadovai – tarsi dzinbudizme. Seimo pirmininkas jungiasi iš miško trobelės, premjerė pasiėmusi laisvadienį“, – kritikavo Seimo narys Simonas Kairys.
„Kol kas negaliu konkrečiai pasakyti – vyksta tyrimas“, – komentavo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
IT saugumo ekspertai pateikia ir savo versijas.
„Neatrodo, kad čia būtų hakerių darbas – bent jau tokia mano asmeninė nuomonė. Viskas vyko pusę metų, vakarais, mažais duomenų kiekiais. Atrodo, kad buvo tikslinami konkretūs duomenys, nes žmonės praneša, kad jų duomenys buvo peržiūrėti kelis kartus. Taip hakeriai paprastai neveikia“, – aiškino T. Stamulis.
Anot jo, viena iš versijų – kitų valstybių žvalgybų veikla.
„Tai galėtų būti naudojama analitikai, šnipinėjimui, žmonių ryšiams nustatyti, poveikiui daryti. Kyla klausimų, ar nėra ieškoma sąsajų tarp žmonių, įmonių, bendrasavininkių“, – sakė T. Stamulis.
Žmonės nerimauja ne tik socialiniuose tinkluose – kai kurie jau baiminasi, kad gali netekti turto.
„Palaukite, ateis bet kas ir pasakys: butas ne tavo, užleisk. Tokios jau kalbos eina. Turiu butą, mašiną, kurių galiu netekti“, – nerimavo praeivis.
„Galiu vieną dieną sužinoti, kad mano nekilnojamasis turtas pardavinėjamas“, – svarstė praeivė.
„Vyriausybė turi labai aiškiai atsakyti žmonėms, kokią atsakomybę yra pasirengusi prisiimti. Nors spėju, kad jokios“, – teigė A. Anušauskas.
„Arba aukščiausi šalies vadovai yra mulkinami ir neturi informacijos apie reikšmingus įvykius, arba patys organizuoja uodegos sukimą, o tai jau reikalauja politinės atsakomybės“, – pridūrė S. Kairys.
IT saugumo ekspertai pirmiausia ragina nepanikuoti ir išlaikyti šaltą protą, tačiau perspėja, kad sukčiai gali pradėti naujas duomenų viliojimo kampanijas.
„Bandymų išvilioti pinigus ar šantažuoti tikrai gali būti“, – perspėjo T. Stamulis.
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