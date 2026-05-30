STT: sporto finansavime neužtikrinamas skaidrumas

Institucija vertino korupcijos riziką sporto infrastruktūros projektų, fizinio aktyvumo programų finansavimo procesuose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (ŠMSM), Nacionalinėje sporto agentūroje (NSA), Vilniaus, Panevėžio miestų, Kauno, Akmenės, Kupiškio bei Plungės rajonų savivaldybėse.
Per 2023–2025 metus iš valstybės biudžeto sporto finansavimui skirta daugiau kaip 76,6 mln. eurų. Iš jų apie 62,6 mln. eurų paskirstė ministerija, dar apie 14 mln. eurų – NSA.
Kaip nurodė ministerija, sporto infrastruktūros ir fizinio aktyvumo projektai iki šiol finansuoti per Sporto rėmimo fondą, Valstybės investicijų programą (VIP), Mokyklų sporto aikštynų atnaujinimo (MAP) programą.
„Dalis šių priemonių – VIP naujų projektų atranka ir MAP kaip atskira finansavimo priemonė – jau nebevykdomos“, – teigiama komentare BNS.
Rizika selektyviam lėšų paskirstymui
Vienoje iš šią savaitę STT paviešintos analizės pastabų nurodoma, jog panašios paskirties sporto infrastruktūros projektai finansuojami taikant skirtingus modelius, o tai sudaro galimybę selektyviam lėšų paskirstymui, pasirenkant palankesnį būdą.
Pasak tarnybos, taip pat dėl atrankoje neužtikrinamo vienodo nepriklausomumo bei nešališkumo didėja favoritizmo ir piktnaudžiavimo rizika. Pastebėta, jog savivaldybėse, valstybės institucijose priimamuose sprendimuose egzistuoja ir interesų konflikto rizika.
Tuo metu ŠMSM teigia nemananti, jog interesų konfliktų ar favoritizmo rizikų lygis – vienodas visoms priemonėms. Anot ministerijos, dalyje finansavimo būdų jau yra įdiegti ir veikia minėtas rizikas mažinantys mechanizmai.
Kaip rašoma ataskaitoje, 2023-aisiais vienoje iš analizuotų savivaldybių 20 tūkst. eurų finansavimas, kuris sudarė beveik trečdalį viso metinio sporto rėmimo biudžeto, skirtas futbolo klubui, kurio prezidentas buvo savivaldybės meras.
Tais pačiais metais savivaldybė finansavimą skyrė 12-ai sporto organizacijų, tačiau tik dar vienai buvo skirta analogiška suma, likusioms dešimt organizacijų sumos buvo kelis kartus mažesnės nei mero vadovaujamam klubui.
Būtent 20 tūkst. eurų siekiantį finansavimą 2023-aisiais gavo Akmenės rajono futbolo klubas „Akmenė“, jo prezidentas ir vienas iš įkūrėjų yra rajono meras, socialdemokratas Vitalijus Mitrofanovas.
STT teigimu, dėl ribotų lėšų ir didelės sprendimų priėmėjų diskrecijos sudaromos prielaidos selektyviam finansavimui bei viešojo intereso pažeidimams jį skiriant.
Ribojama konkurencija
Analizė taip pat parodė, kad finansavimo sutartyse dažnai nenustatomi konkretūs įsipareigojimai, o tai sudaro sąlygas neproporcingam viešųjų investicijų nukreipimui komerciniams tikslams.
Nustatyta, jog valstybės investicijų programos lėšomis finansuoti sporto ir sveikatingumo kompleksai su baseinais Plungėje ir Naujojoje Akmenėje veikia pagal bendrą kainodarą, teikia ir komercines SPA ar pirčių paslaugas, tačiau nėra aiškiai apibrėžtos naudojimo kvotos, prieinamumo grafikai, lengvatos tikslinėms grupėms.
Be to, analizėje kalbama apie konkurencijos ribojimo rizikas.
Dėl reikalavimo nacionalinei skėtinei nevyriausybinei organizacijai vienyti ne mažiau kaip 20 organizacijų buvo atmesta Lietuvos paralimpinio komiteto paraiška neįgaliųjų sportui skirtai programai, todėl tokia programa apskritai nebuvo vykdoma.
Pateikė rekomendacijas
Atsižvelgdama į analizę, STT rekomendavo suvienodinti sporto finansavimo modeliams taikomus reikalavimus.
Tačiau, kaip nurodė ŠMSM, skirtingi sporto finansavimo modeliai negali būti mechaniškai suvienodinami ir to nėra siekiama.
„Skirtingos priemonės atlieka skirtingas funkcijas įgyvendinant sporto politiką, jos grindžiamos skirtingu teisiniu reguliavimu, todėl jų tobulinimas atliekamas atsižvelgiant į kiekvienos specifiką“, – teigiama atsakyme.
STT taip pat siūlo aiškiai apibrėžti ir atrenkant projektus, sudarant finansavimo sutartis bei kontroliuojant panaudojimą taikyti projektų vykdytojams viešojo intereso užtikrinimo standartus, stiprinti finansavimo bei naudojimo kontrolės mechanizmus, didinti sprendimų skaidrumą.
ŠMSM, NSA bei analizuotos savivaldybės per trejus mėnesius turės viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ir ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
Pasak ministerijos, šiuo metu yra rengiama nauja sporto infrastruktūros finansavimo priemonė, ji rengiama atsižvelgiant į rekomendacijas.
Pagal šią tvarką projektus administruos Centrinė projektų valdymo agentūra, tikimasi, kad priemonė leis valstybės lėšomis prisidėti tiek prie aukšto meistriškumo sporto, tiek fizinio aktyvumo poreikius užtikrinančių projektų.
(be temos)