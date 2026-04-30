Sunkios ligos pakirsto jauno lietuvio mama pasidalijo širdį veriančia žinia

Vyras susirgo dar būdamas Tailande – jam diagnozuotas ūminis pankreatitas. Nuo to laiko praėjo keli mėnesiai, kupini nežinios, baimės ir kovos dėl gyvybės. Nors būklė pamažu stabilizuojasi, laukia dar ilgas gydymo kelias, kurį šeima tikisi tęsti Lietuvoje.
Deivido mama Renata Šarkauskienė socialiniame tinkle „Facebook“ kreipėsi į žmones, prašydama pagalbos surinkti lėšų sūnaus pargabenimui. Specialus medicininis transportas kainuoja dešimtis tūkstančių eurų, o tokios sumos šeima viena surinkti nepajėgia.
„Yra akimirkų, kai širdis lūžta į tylą. Ir lieka tik viltis, kad kažkas ją išgirs... Išgirs mano, kaip mamos, prašymą šiandien...
Per šiuos keturis mėnesius išgyvenau tiek, kiek, rodos, telpa ne viename gyvenime – tiek ašarų, tiek baimės. Buvo dienų, kai nuo sutinusių akių nemačiau net kelio.
Buvo akimirkų, kai gydytojai ruošė blogiausiam... Kai norėjosi tiesiog palūžti, nukristi, nebeturėti jėgų... Bet aš negalėjau sustoti, negalėjau nustoti tikėti. Aš kovojau už mus abu..
Ir šiandien... Tuo, kuo gyvename dabar, mums prilygsta stebuklui... Mano sūnus išgyveno. Jis stiprėja.
Ir mes jau galime pradėti galvoti apie vieną svarbiausią dalyką – grįžimą namo... Į Lietuvą, kur laukia šeima, artimieji, kur laukia namai... Ir gydytojai Santarų ligoninėje, pasiruošę tęsti jo gydymą.
Deividas labai stengiasi. Kiekviena diena – tai mažas, sunkus, bet labai svarbus žingsnis pirmyn. Ir aš matau – jis nori grįžti. Labai nori grįžti namo. Mes abu norime, bet kelias namo nėra paprastas...
Reikalingas specialus medicininis pervežimas, kurio kaina mums vieniems yra nepakeliama... Apie 40 000 € ar net daugiau..
Aš, kaip mama, šiandien labai nuoširdžiai prašau... Padėkite man parvežti mano vaiką namo.
Kiekvienas euras – tai dar vienas žingsnis Lietuvos link. Kiekvienas pasidalinimas – dar viena viltis. Kiekvienas jūsų geras žodis – stiprybė mums abiem. Kartais stebuklai įvyksta tada, kai susivienija žmonių gerumas.
Ačiū jums iš visos mamos širdies“, – teigė Deivido mama.
Pasak artimųjų, Deividui būtinas specialus medicininis pervežimas, kurio kaina gali siekti apie 40 tūkst. eurų ar net daugiau. Tik surinkus šią sumą vyras galėtų būti saugiai pargabentas į Lietuvą, kur jo laukia tolimesnis gydymas.
D. Šarkausko paramos fondas
LT687300010200188596
SWIFT (BIC): HABALT22
Paskirtis: PARAMA
