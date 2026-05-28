 Svarbus pasiekimas: Deividas Misiulis – tryliktas lietuvis, įkopęs į Everesto viršūnę

Svarbus pasiekimas: Deividas Misiulis – tryliktas lietuvis, įkopęs į Everesto viršūnę

Agnė Subelytė – antroji tai padariusi lietuvė
2026-05-28 11:11 diena.lt inf.

Šiaulietis Deividas Misiulis tapo tryliktuoju lietuviu, pasiekusiu Everesto viršūnę. Gegužės 21 d. aukščiausią Žemės viršukalnę pasiekė ir Agnė Subelytė. Ji tapo antrąja tai padarusia lietuve.

<span>Svarbus pasiekimas: Deividas Misiulis – tryliktas lietuvis, įkopęs į Everesto viršūnę</span>
Svarbus pasiekimas: Deividas Misiulis – tryliktas lietuvis, įkopęs į Everesto viršūnę / D. Misiulio feisbuko nuotr.

Vyras viršūnę pasiekė gegužės 25 d. 7.34 val. Nepalo (5.19 val. Lietuvos) laiku.

„Šešių mėnesių intensyvus fizinis pasiruošimas, 122 naktys hipoksinėje palapinėje ir 50 dienų nematyti dukros nenuėjo veltui – esu tryliktas lietuvis, pasiekęs Everesto viršūnę. Na ir nesąmonę čia buvau sugalvojęs, niekad nieko bendro su kalnais nebenoriu turėti“, – rašė D. Misiulis.

Teko apsisukti

Sauliui Damulevičiui, bandžiusiam įkopti į Everestą be papildomo deguonies ir vedlių pagalbos, teko priimti protingą sprendimą – nebesiekti kelionės tikslo. Ketvirtadienio rytą alpinistas Tadas Jervošas pranešė, kad S. Damulevičius pasiekė palapinę C2. Kol kas dėl blogo palydovinio ryšio su Sauliumi yra sunku susisiekti.

Aukščiausia Žemės viršukalnė siekia 8 849 metrus. Kopimas į Everestą – sudėtinga ekspedicija, trunkanti apie du mėnesius. Kelionių agentūros nurodo, kad organizuotas kopimas į Everesto viršukalnę gali atsieiti nuo 30 tūkst. iki daugiau nei 100 tūkst. eurų. Kelionių paketų kainos skiriasi dėl papildomų paslaugų – gidų (šerpų – vedlių), stovyklavietės įrengimo, papildomo deguonies, įrangos bei įvarių draudimų.

Šiame straipsnyje:
Deividas Misiulis
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Saulius Damulevičius
Agnė Subelytė

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