Švietimo ministrė žada mažinti socialinės veiklos valandų

„Yra atliktos korekcijos ir mes jas kaip ir tvirtinsime pavasarį, kad jau galėtų net ir įsigalioti tie pakeitimai“, – per susitikimą su Liberalų sąjūdžio frakcija Seime sakė ministrė.
„Siūlome sumažinti pilietinės-socialinės veiklos valandas, vidurinio ugdymo programoje palikti ne mažiau kaip 40, įtvirtinti tą nuostatą, kad įeitų į socialines valandas ir pasirengimas, nes sudaro vaikai savo planą, ką jie darys per metus, tai būdavo neįskaitoma, o tai vis tiek kaip darbas“, – kalbėjo ji.
Anot R. Popovienės, taip pat daugiau atsakomybės bus deleguojama mokykloms, ypač pradinio ugdymo įstaigoms, kad šios padėtų mokiniams.
„Taip pat (...) tai, kas yra atostogų metu atliekama, irgi įsiskaitys, nes prieš tai neįsiskaitydavo – ir žiemos, ir pavasario, ir tai, ką jie, pavyzdžiui, vasaros atostogų metu atlieka, kažkur dalyvauja, gali tos valandos persikelti į kitus metus“, – teigė politikė.
„Ir (...) dalyvavimas neformaliojo ugdymo veikloje, koncertuose, varžybose, kas nebuvo iki šiol, taip pat užsiskaitys kaip pilietinė veikla“, – pridūrė ji.
Švietimo ministrė pabrėžė nemananti, kad būtų tikslinga iš viso atsisakyti socialinės-pilietinės veiklos.
„Tas procesas prasidėjęs, jis išties ugdo mūsų vaikų pilietiškumą, savanorystę, kas tikrai yra labai svarbu“, – sakė R. Popovienė.
Privaloma socialinė-pilietinė veikla mokyklose vykdoma nuo 2022 metų rugsėjo.
Jos tikslas – skatinti mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialines problemas bendruomeniniame ir visuomeniniame gyvenime ir, reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas.
Šiuo metu mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, privalomos socialinės-pilietinės veiklos atlikimo trukmė ne mažesnė kaip 20 val., besimokančiajam pagal vidurinio ugdymo programą – ne mažesnė nei 70 valandų.
