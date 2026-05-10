Teismas: studijų metai nėra įskaitomi į darbo stažą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) balandžio 29 dieną paskelbė, kad studijų metai neturi būti įtraukiami į darbo stažą, svarbų pensijai apskaičiuoti. LVAT atmetė gyventojos skundą ir paliko nepakeistą Regionų administracinio teismo 2024 metų sprendimą.
Pareiškėja siekė, kad į jos pensijos stažą būtų įtrauktas laikas nuo 1982 iki 1986 metų, kai ji studijavo tuomečiame Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute ir įgijo mokytojos kvalifikaciją.
Nors studijų faktas buvo užfiksuotas jos darbo knygelėje, teismas konstatavo, kad tai nėra pagrindas šį laiką laikyti stažu pagal dabartinį reguliavimą.
„Byloje esantys dokumentai nepatvirtina, jog pareiškėja dirbo mokydamasi Šiaulių K. Preikšo pedagoginiame institute (...), taip pat nėra duomenų, (...) patvirtinančių, kad ji (...) dirbo ir turėjo būti draudžiama socialiniu draudimu. Kadangi (...) studijos aukštojoje mokykloje negali būti vertinamos kaip mokymasis kvalifikacijos kursuose, šiuo atveju ginčo laikotarpis (...) neturėjo būti įskaitytas į pareiškėjos socialinio draudimo stažą“, – rašoma LVAT nutartyje.
Teismas pabrėžė, kad po nepriklausomybės atkūrimo pasikeitęs teisinis reguliavimas numato, jog stažą sudaro tik tas laikas, kai buvo mokamos įmokos, arba konkretūs jam prilyginti laikotarpiai.
Teismas išaiškino, kad į stažą įskaitomos tik specifinės mokymosi formos: aspirantūra, doktorantūra, rezidentūra, internatūra bei kvalifikacijos kėlimo kursai.
LVAT pažymėjo, kad nėra garantuojama, jog reguliavimas liks nepakitęs – valstybė turi teisę keisti sistemą atsižvelgdama į finansines galimybes ir visuomenės poreikius.
