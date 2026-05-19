Teisme pranešta, kad Antaną Kandrotą Baltarusijoje ištiko infarktas, jis reanimacijoje

Vilniaus apygardos teismas antradienį ketino pradėti nagrinėti A. Kandroto ir Andrejaus Lobovo apeliacinius skundus byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą, bet dėl A. Kandroto advokato E. Rugieniaus ligos nuspręsta posėdį atidėti.
Šioje byloje A. Kandrotui, pravarde Celofanas, skirti vieneri metai laisvės atėmimo, o A. Lobovui – pusės metų laisvės atėmimo, bausmės vykdymą atidedant pusantrų metų.
Apeliaciniuose skunduose prašoma išteisinimo.
Antradienį pagarsintą prašymą atidėti posėdį advokatas E. Rugienius grindė savo liga.
„Jis Baltarusijoje ir nesiruošia grįžti“, – teisme apie A. Kandrotą pareiškė A. Lobovas.
„Žinoma, kad negrįš. Ko jam čia grįžti? Jam septyneri metai gresia. Suės jį čia“, – po posėdžio BNS sakė A. Lobovas.
Posėdis atidėtas iki liepos 9 dienos.
A. Kandrotas ir A. Lobovas nuteisti už neapykantos kurstymą prieš buvusį Laisvės partijos pirmininką Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos.
Anksčiau kaltinamieji teisme teigė, kad dėl savo poelgių nesigaili. Iš T. V. Raskevičiaus 2024-ųjų rudenį jie tyčiojosi teisme, kur buvo nagrinėjama byla dėl to, kad politikas pabučiavo A. Kandrotą.
Praėjusį vasarį teisme sakydamas baigiamąją kalbą prokuroras Edvinas Navickas teigė, kad skiriant bausmes būtina atsižvelgti į tai, jog kaltinamieji yra ne kartą teisti. Tuo metu A. Kandrotas buvo teistas penkis kartus. A. Lobovas – šešis kartus.
Jiedu pripažinti recidyvistais.
Prokuroras E. Navickas baigiamojoje kalboje siūlė A. Kandrotui skirti subendrintą galutinę vienerių metų laisvės atėmimo bausmę.
Kaip BNS rašė anksčiau, per ikiteisminį tyrimą surinkti duomenys, pasak teisėsaugininkų, leidžia pagrįstai manyti, kad užpernai rugsėjo 20 dieną Vilniaus apylinkės teisme vykstančio posėdžio metu A. Kandrotas, dalyvaudamas posėdyje nuotoliniu būdu, bei kaip stebėtojas atvykęs A. Lobovas viešai tyčiojosi iš tuometinio Seimo nario T. V. Raskevičiaus, skatino neapykantą bei kurstė diskriminaciją dėl politiko seksualinės orientacijos, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams.
Be to, anot prokuratūros, A. Kandrotas viešai tyčiojosi iš T. V. Raskevičiaus ir pasibaigus lapkričio 5 bei 27 dienomis vykusiems posėdžiams, vėliau vaizdo įrašai su šiais pasisakymais buvo išplatinti socialiniame tinkle „Facebook“.
Taip pat ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad užpernai rudenį savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje A. Lobovas įkėlė įrašus, kuriais tyčiojamasi, niekinama ir skatinama neapykanta prieš LGBT asmenis ir T. V. Raskevičių.
Į prokuratūrą dėl A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo veiksmų kreipėsi tuometinė Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė bei ir Europos Parlamento narys Dainius Žalimas.
BNS rašė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė ieškinį byloje, kurioje A. Kandrotas iš T. V. Raskevičiaus reikalavo 100 eurų neturtinės žalos už bučinį ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
Tąsyk teismas nusprendė, kad A. Kandrotas turės atlyginti T. V. Raskevičiui 2,8 tūkst. eurų teismo išlaidų.
A. Kandroto ir T. V. Raskevičiaus konfliktas įvyko 2023-iųjų vasarą, kai Vilniuje, Gedimino prospekte, vyko LGBTIQ eitynės. Katedros aikštėje protesto akciją surengė A. Kandrotas. Kai jis priėjo prie T. V. Raskevičiaus norėdamas kartu nusifotografuoti, pastarasis jį pabučiavo.
Po to A. Kandrotas kreipėsi į policiją prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl seksualinio priekabiavimo. Policija tyrimo nepradėjo. Todėl A. Kandrotas kreipėsi į teismą civiline tvarka.
