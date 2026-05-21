Tęsiama drono paieška: galėjo nuskristi į Baltarusiją?

„Vakar jau dėl sutemų teko nutraukti, todėl šiandien yra pasitelkiami papildomi pajėgumai, oras lyg neblogas, debesys nėra labai žemai, bus pasitelktas sraigtasparnis, kaip ir vakar, iki 100 karių tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos, ir tęsime vėl, ką nuo vakar pradėjome“, – LRT radijui nurodė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
„Mums labai svarbu gyventojų apklausa, gyventojų turimos priemonės, tiek vaizdo įrašai, jeigu turi, kad paimtume tą medžiagą ir pabandytume kažkokiu būdu išsiaiškinti ir identifikuoti arba lokalizuoti galimą vietą“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, paieška vykdoma Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse, Vilniaus ir Varėnos rajonuose.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas BNS nurodė, kad neradus objekto, paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją.
Kol nerastas, koks tai objektas, tikrai nieks nepasakys, bet visi parametrai, fiksuoti radarų, (...) veda prie drono.
„Jeigu nieko nėra, rajonas labiau eis į pietus, nes klausimas, ar nukrito pas mus, ar spėjo dar nuskristi į Baltarusiją. (...) Kol nerastas, koks tai objektas, tikrai nieks nepasakys, bet visi parametrai, fiksuoti radarų, (...) veda prie drono“, – sakė V. Vitkauskas.
Kaip pažymėjo R. Vaikšnoras, kariuomenė kol kas daiktą vadina skraidančiu objektu, turinčiu labai panašius į drono parametrus.
„Būtų gerai jį surasti, kad išvengtume spekuliacijų, nes jau pasigirsta, ar tai rusiškas, ar ukrainietiškas. Galų gale, vėliau ir diplomatams pateikiant notas reikalinga žinoti, kas yra šeimininkas ir kieno gamybos“, – sakė kariuomenės vadas.
Taip pat ištyrus orlaivio elektroninę sistemą kariuomenė tikisi nustatyti jo skrydžio tikslą, kas taip pat leistų išvengti spekuliacijų.
„Ypač Rusijai dabar bandant mus spausti, kad mes atseit savo oro erdve leidžiame ukrainiečiams atakuoti jų teritoriją. Tai yra visiška netiesa, bet būtent įrodymai suteikia mums faktus“, – kalbėjo R. Vaikšnoras.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje trečiadienio rytą buvo paskelbtas gyventojų perspėjimas dėl galimo bepiločio orlaivio patekimo į šalies oro erdvę. Vėliau kontaktas su objektu buvo prarastas, todėl organizuota tikėtinų vietovių patikra ir paieška galimo kritimo rajone.
Galimas drono nuolaužas pastebėję gyventojai raginami nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti. Prašoma nedelsiant pranešti telefonu 112, nurodant kuo tikslesnę vietą.
Naujausi komentarai