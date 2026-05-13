TS-LKD garbės pirmininkas Landsbergis kritikuoja bendrapartiečių „intrigas“: smulkėjame

„Brangieji, iš esmės nenoriu dalyvauti jūsų intrigose, tad ir neklauskit mano nuomonės. Gaila, jeigu mano kurtoji partija nesusirenka rimtam pokalbiui. Turėtume būti bendruomenė, kuriai rūpi bendrieji Lietuvos reikalai ir paieška, kaip juos gerinti. Tačiau smulkėjame ir kažin, ar senis sulauks geresnių laikų“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje trečiadienį rašė profesorius.
„Norėčiau sulaukti, kai kalbėsimės apie Lietuvos problemas ir jos vaidmenį pasaulyje. Ne lygis – tai prasčiausia, ką dabar matau aplink save“, – akcentavo V. Landsbergis.
Taip konservatorių garbės pirmininkas teigė viešai kilus nesutarimams tarp Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininko Lauryno Kasčiūno ir parlamentaro Mato Maldeikio.
Šis interviu „Delfi“ portalui sukritikavo partijos lyderį, abejojo, ar jis aiškiai apibrėžia konservatorių politinės jėgos tikslus bei viziją, tuo metu L. Kasčiūnas ragino bendrapartietį apsispręsti, ar jis yra komandos dalis, ir pastabas išsakyti partijos frakcijai Seime, o ne žiniasklaidai.
Naujienų portalas „15min“ antradienį paskelbė, kad L. Kasčiūnas apsilankė profesoriaus V. Landsbergio namuose Vilniuje, TS-LKD pirmininkas teigė kalbėsiantis ir apie partijos reikalus.
Pats profesorius stebinčius pas jį apsilankančius žmones pavadino „keistais šnipeliais“.
„Esu ligonis, kurio būsto durys stebimos keistų šnipelių. O kas atėjo jo lankyti ir kodėl? Gal iš to galima paleisti kokį burbulą? Tada šnipelis, kokia nors rūtelė su kelnėmis pradeda savo uždarbio aferą. Tai atgrasymo metodas, kad to ligonio niekas nė nelankytų“, – rašė V. Landsbergis.
Į nesutarimus konservatorių partijoje anksčiau įsitraukė ir buvęs TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis – jis teigė pasigendantis aiškios krypties, kur link eina L. Kasčiūno vadovaujama politinė jėga.
Pasak ilgamečio partijos vadovo, ne visada aišku, ar konservatoriai išlaiko centro poziciją, ar renkasi kitą politinę kryptį.
