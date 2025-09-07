Už 4 mln. eurų bus tvarkoma vieno Lietuvos ežero aplinka

„Darbai bus vykdomi aplink ežerą – tvarkant Platelių ežero prieigas, stovyklavietes, poilsio zonas ir kitą infrastruktūrą. Tokiu būdu bus sudarytos sąlygos saugesniam, patogesniam lankymui kartu išsaugant ežerą kaip gamtos vertybę“, – BNS teigė savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Vaitkuvienė.
Pasak jos, dalis Platelių ežero infrastruktūros yra pasenusi, nepritaikyta augantiems lankytojų srautams ir visoms socialinėms grupėms.
„Dalis įrenginių susidėvėję, trūksta saugių higienos sąlygų, pakankamų automobilių stovėjimo vietų, o stovyklavietės nėra patogiai pritaikytos šeimoms ar žmonėms su negalia“, – aiškino Ž. Vaitkuvienė.
Projekto įgyvendinimo metu ketinama modernizuoti Šeirės ir Obelėlės stovyklavietes – Ž. Vaitkuvienės teigimu, jos yra pasenusios: įrenginiai susidėvėję, nėra tinkamų higienos sąlygų, trūksta patogios infrastruktūros turistams ir šeimoms.
Todėl ketinama įrengti paplūdimį, kuris būtų pritaikytas žmonėms su negalia, sutvarkyti prieigas prie vandens ir takus, pastatyti nesudėtingą statinį su erdve maistui ruošti, higienos poreikiams.
Norima įrengti apžvalgos, automobilių, rūšiuojamų atliekų aikšteles, įrengti naujas laužavietes, pavėsines, persirengimo kabinas, nutiesti inžinerinę infrastruktūrą – vandentiekio, nuotekų tinklus, apšvietimą, sutvarkyti tiltelius.
Darbus ketinama baigti iki 2029 metų pabaigos. Tikimasi, kad tai paskatins daugiau žmonių čia atvykti, ypač žmones su negalia, nes aplinka jiems būtų labiau pritaikyta.
Europos Sąjungos fondų lėšos projektui siektų 3,494 mln. eurų, o savivaldybės įnašas– 616,7 tūkst. eurų.
Ž. Vaitkuvienės teigimu, Platelių ežero aplinkos tvarkymas – vienas didesnių savivaldybės ir Telšių regiono funkcinės zonos strategijos projektų.
„Savivaldybės lėšos bus skiriamos etapais per kelerius metus, todėl biudžetui tai nebus staigus ar nepakeliamas krūvis. (...) Šios investicijos nepaveiktų kitų sričių ir atneštų teigiamą aplinkosauginę, kultūrinę, socialinę bei ekonominę naudą“, – BNS tvirtino rajono atstovė.
Naujausi komentarai