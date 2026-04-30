 „Už nuopelnus Lietuvai“: mamoms ir globėjoms prezidentas suteikė valstybinius apdovanojimus

2026-04-30 17:32
BNS inf.

Artėjant Motinos dienai prezidentas Gitanas Nausėda 53 ypač nusipelniusioms mamoms ir globėjoms iš visų šalies regionų suteikė ordiną „Už nuopelnus Lietuvai“.

„Už nuopelnus Lietuvai": mamoms ir globėjoms prezidentas suteikė valstybinius apdovanojimus / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Jas prezidentas apdovanojo už nuopelnus motinystei, globai ir rūpybai, atsakingumą, pasiaukojimą bei įkvepiantį pavyzdį bendruomenei, ketvirtadienį pranešė Prezidentūra.

G. Nausėda pažymėjo, kad turėti mylinčią mamą yra didžiausia laimė gyvenime, kai sūnūs ir dukterys kiekvieną dieną jaučia motinos šilumą, rūpestį ir palaikymą.

„Mums, jūsų vaikams, nėra didingesnio ir svaresnio įkvėpimo šaltinio nei mamos meilė ir švelnus, kantrus, ugdantis globėjų taurumas“, – pranešime cituojamas prezidentas.

Jis apdovanotosioms dėkoja už pagimdytus ir užaugintus, dorai išauklėtus vaikus, tvirtus jų gyvenimo pagrindus ir vertybes, kurias atžalos perduoda ateinančioms kartoms.

Apdovanojimus G. Nausėda įteiks gegužę vyksiančioje iškilmingoje ceremonijoje.

Lietuvoje Motinos diena minima pirmąjį gegužės sekmadienį, šiemet – 3-ią mėnesio dieną.

