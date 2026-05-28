Vaikai ir algoritmų pasaulis: kaip vaiką mokyti kritiškai vertinti turinį?

„Skaitmeninėje erdvėje vaikai šiandien praleidžia labai daug laiko, todėl svarbu ne tik rūpintis jų saugumu internete, bet ir ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti matomą turinį. Mūsų, suaugusiųjų, atsakomybė – padėti vaikams suprasti, kad ne visa informacija internete yra patikima ar atspindi tikrovę“, – sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.
„Mediaskopas“ kasdien stebi ir analizuoja įvairius žiniasklaidos bei informacijos šaltinius internete. Pastebima, kad per pastarąjį dešimtmetį informacijos kiekis išaugo beveik 30 procentų.
Pasak „Mediaskopo“ atstovės V. Kairienės, tai reiškia, jog gyvename kur kas intensyvesniame informaciniame lauke – žmones kasdien pasiekia daugiau naujienų, vaizdų ir nuomonių nei bet kada anksčiau.
Pranešėja pastebi, kad vaikai šiandien socialinius tinklus dažnai naudoja kaip pagrindinį informacijos šaltinį, tačiau jų matomą turinį lemia ne atsitiktinumas, o algoritmai: „Algoritmai nusprendžia, ką mato mūsų vaikai – kur jie sustoja, ką spaudžia, kuo domisi. Dėl to dalis vaikų gali būti ilgam įtraukiami į žalingo ar klaidinančio turinio srautą.“
Vaiko teisių gynėjai atkreipia dėmesį, kad nuolatinis socialiniuose tinkluose rodomas „tobulo gyvenimo“ vaizdas vaikams ir paaugliams gali formuoti iškreiptą realybės suvokimą. Lygindami save su retušuota ar specialiai kuriama interneto realybe, vaikai gali patirti nerimą, jaustis nepakankami, prasčiau vertinti save ar savo gyvenimą.
„Vaikui svarbu žinoti, kad socialiniuose tinkluose matomas turinys dažnai neatspindi tikrovės. Vaikas turi teisę augti aplinkoje, kurioje jis jaučiasi saugus ir priimtas, todėl suaugusiųjų atsakomybė – padėti vaikui kritiškai vertinti informaciją ir kalbėtis apie tai, ką mato internete“, – pabrėžė I. Skuodenė.
Vaiko teisių gynėjų forume „Mediaskopo“ atstovė V. Kairienė skaitė pranešimą „Kurioje pasaulio versijoje gyvena mūsų vaikai ir kas jas kuria?“. Pranešime pašnekovė akcentavo, kad medijų raštingumas šiandien tampa viena svarbiausių kompetencijų, kurią turime ugdyti vaikams nuo mažens.
Pasak V. Kairienės, apsaugoti vaikus nuo žalingo turinio internete gali padėti keli praktiniai žingsniai:
· sąmoningai rinktis pozityvų ir kokybišką turinį,
· ieškoti patikimų informacijos šaltinių,
· vengti emocijomis grįsto ar manipuliatyvaus turinio,
· reguliariai peržiūrėti ir išvalyti paieškų istoriją,
· skatinti vaikus domėtis įvairiomis temomis ir veiklomis, neapsiribojant vien algoritmų siūlomu turiniu.
Svarbiausia, anot ekspertų, ne drausti technologijas, o mokyti vaikus jomis naudotis saugiai ir atsakingai. Kilus klausimams, kviečiama žiūrėti „Vaiko teisių TV“ arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
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