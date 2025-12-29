Vairuotojams ir pėstiesiems – įspėjimas

Daugelyje šalies rajonų, ypač Vakarų regione, numatomas sniegas. Be to, artimiausiomis dienomis tęsis intensyvaus vėjo reiškiniai.
„Mechanizmai nenutrūkstamai tęsia darbus: valstybinės reikšmės keliuose vykdomas sniego ir ledo šalinimas, slidumą mažinančių medžiagų barstymas arba tirpalo purškimas dar prieš prognozuojamą slidumo susidarymą. Ten, kur vyraus itin žema oro temperatūra, kelininkai naudos specialios sudėties druską su kalciu“, – pranešė bendrovė.
Vyraujant žiemos oro sąlygoms, eismo sąlygos sparčiai kinta, tad vairuotojams rekomenduojama skirti daugiau laiko kelionėms, rinktis saugų greitį, išlaikyti saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių. Išlaikyti budrumą ne mažiau svarbu ir pėstiesiems, nes vyraujant žiemiškiems orams, slidumas gali susidaryti ne tik gatvėse, bet ir ant šaligatvių. Be to, tamsiuoju paros metu ar esant prastam matomumui, būtina dėvėti šviesą atspindinčias priemones, o į važiuojamąją kelio dalį žengti tik įsitikinus, kad tai daryti saugu.
„Kelių priežiūra“ yra sukūrusi interaktyvų kelių priežiūros žemėlapį, kuris kiekvienam viešai pasiekiamas darbai.keliuprieziura.lt. Žiemos metu žemėlapyje pateikiama informacija apie planuojamus ir atliktus valstybinės reikšmės kelių sniego ir ledo valymo bei ledą tirpdančių medžiagų barstymo darbus.
Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina „Telia“, „Tele2“ tinkluose – 0,12 Eur/min., „Bitė“ – 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal operatoriaus planą). Nemokamai užpildyti pranešimo formą galima internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.
Skaitytojos vaizdo įrašas.
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistų, antradienį daug kur sniegas, vietomis Vakarų Lietuvoje smarkus. Kai kur pūga, plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–17 m/s, vakariniame pakraštyje 18–22 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje iki 2 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio, dieną 1–6 laipsniai šalčio.
Naujųjų metų naktį be žymesnio sniego. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 8–13, kai kur iki 15, pajūryje 5–7 laipsniai šalčio. Dieną daug kur pasnigs, pustys, kai kur trumpa pūga. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 3–8, pajūryje 0–2 laipsniai šalčio.
