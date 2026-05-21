Valdantieji iš opozicijos perėmė pirmininkavimą Seimui svarstysiant LRT pakeitimus

Parlamento posėdžių darbotvarkėje pakeitimams, keičiantiems nacionalinio transliuotojo valdyseną, suplanuota skirti daugiau kaip šešias valandas. Didžioji dalis jų numatyta vakariniame posėdyje.
Pagal iš anksto sudarytą grafiką vakariniam posėdžiui turėjo pirmininkauti Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Tačiau ji per Seniūnų sueigą atkreipė dėmesį, jog jos pavardė iš pirmininkaujančiųjų sąrašo dingo.
„Seimo pirmininke, norėjau jūsų paklausti. Jūsų pavedimu pakeistas pirmininkavimo grafikas, šiek tiek neįprastas dalykas. Turėjau pirmininkauti popietiniam posėdžiui, bet dabar mano pavardės neliko. Ar kažkas tokio ypatingo vyksta, kad opozicijos atstovai nepirmininkaus šiandien?“ – per Seniūnų sueigos posėdį klausė parlamentarė.
Seimo vadovas socialdemokratas Juozas Olekas patikino, kad pakeitimai padaryti siekiant pasidalyti darbo krūvį.
„Mes tiesiog įvertiname jūsų rūpestį pirmininkavimu antradienį, kad nebūtų per daug, tai pasidalinome“, – teigė jis.
„Aš nepavargau, viskas gerai“, – J. Olekui atsakė liberalų lyderė.
LRT įstatymo pataisoms ketvirtadienio plenarinio posėdžio darbotvarkėje numatyta skirti daugiau kaip šešias valandas.
Dėl to, kas pirmininkaus popietiniam Seimo posėdžiui, net surengtas balsavimas. 14 valdančiųjų nusprendė, kad parlamentarams svarstant LRT įstatymo pataisas posėdžiui turėtų vadovauti jų atstovas. Septyni opozicijos nariai buvo už tai, kad pirmininkautų V. Čmilytė-Nielsen.
LRT įstatymo pataisų svarstymas yra sulaukęs dalies žurnalistų ir visuomenės protestų.
Gruodį opozicija taikė filibusterio taktiką ir tuomet sustabdė siekį palengvinti LRT generalinio direktoriaus atleidimą iš pareigų nepasibaigus kadencijai.
BNS rašė, kad iš viso projektui buvo registruota beveik pora šimtų Seimo narių, apie 15 organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų pasiūlymų, per 40 Seimo Teisės departamento pastabų.
Svarstydamas darbo grupės parengtas LRT įstatymo pataisas, per 11 posėdžių Kultūros komitetas jas gerokai pakoregavo.
Naujai suformuluotas nacionalinio transliuotojo misijos apibrėžimas, pritarta naujo valdymo organo – valdybos – įsteigimui, palaikytas LRT tarybos narių skaičiaus didinimas nuo 12 iki 15, bet sutarta trumpinti tarybos narių kadenciją.
Komiteto redakcijoje nebeliko siūlymo apriboti kitų žiniasklaidos priemonių atstovų dalyvavimą kuriant LRT turinį.
Anot projekto, atleisti LRT vadovą nepasibaigus kadencijai reikės dviejų trečdalių balsų transliuotojo taryboje – tiek pat, kiek yra dabar. Vis dėlto siūloma koreguoti generalinio direktoriaus atleidimo pagrindus ir leisti tarybai apsispręsti, ar dėl to balsuoti slaptame, ar atvirame balsavime. Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatytas tik atviras balsavimas.
Valdančiųjų balsais Kultūros komitetas nutarė nekeisti darbo grupės pasiūlytų LRT įstatymo pataisų įsigaliojimo terminų. Tai reiškia, kad dabartinė nacionalinio transliuotojo direktorė galėtų būti atleista pagal naują tvarką.
Būtent šią nuostatą yra sukritikavusi Venecijos komisija. Teikdama savo pastabas dar gruodžio mėnesį Seimo svarstytam LRT įstatymo pakeitimo projektui komisija nurodė, kad pataisos, keičiančios nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimo tvarką, gali būti taikomos tik būsimiems vadovams.
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