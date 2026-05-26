Valdžia vėl žada asfaltą: ar šįkart regionai pagaliau sulauks pokyčių?

Jiestrakio gyventojas Valdas Aleksynas žurnalistams pasakojo, kad pažadus apie žvyrkelio asfaltavimą girdi jau beveik tris dešimtmečius – tiek, kiek čia gyvena. Tačiau realybė nesikeičia: po lietaus kelią užlieja purvas, o duobės tampa kasdieniu išbandymu.
„Paskutiniais metais labai lūždavo tas kelias. Miškovežių pasitaiko, tad išlaužydavo. Be to, yra labai gilių, vos pravažiuojamų duobių“, – dalijosi vietos gyventojas.
Saulėtomis dienomis čia tiek dulkių, kad net kieme esantys pastatai vos įžiūrimi.
„Kai būna vėjas ir pagrindiniu keliu pravažiuoja mašina, visi stogai bei palangės – viskas apsinešę“, – teigė V. Aleksynas.
Kiti kaimynai pasakojo, kad gyvenimas prie žvyrkelio visai kitoks nei mieste.
„Kai reikia važiuoti per duobes – kenčia važiuoklė, tad mašinų laužymas buvo nuolatinis“, – neslėpė Jiestrakio gyventojas Genius Gudžiūnas.
Tiesa, žadama, kad bent daliai Lietuvos gyventojų kančios šiemet baigsis. Darbai numatyti daugiau kaip 20 rajoninių kelių, o bendras asfaltuojamų ruožų ilgis sieks 100 kilometrų. Projektai apims 22 savivaldybes, o jų vertė – daugiau nei 42 mln. eurų. Tačiau Lietuvoje žvyrkelių yra kur kas daugiau, todėl ne viskam užteks pinigų.
„Šioje programoje – 750 kilometrų, tad bendrai skaičiuojame, kad reikėtų daugiau nei 450 mln. eurų“, – komentavo „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko, nors žvyrkelių daug, tačiau ne visur reikia asfalto.
„Ne visus žvyrkelius reikia paversti asfaltuotais keliais. Svarbus racionalumas, nes asfaltuojami tie žvyrkeliai, kuriuose didžiausias eismo intensyvumas ir sudėtingiausia kelio būklė“, – sakė politikas.
Iš 5 tūkst. kilometrų žvyrkelių Lietuvoje atrinkta asfaltuoti 1,5 tūkst. kilometrų. Vėliau sąrašas susitraukė iki 750 kilometrų, o šiemet liko vos 100 kilometrų.
„Atsižvelgiama į tai, ar tais keliais važiuoja mokyklinis autobusiukas, kokios yra verslo ar socialinių paslaugų įstaigos, eismo intensyvumas, kokius miestelius tie keliai jungia“, – aiškino M. Gedaminskas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pirmiausia asfaltuojami Prienų rajono žvyrkeliai, tačiau meras sakė, kad pasirinkti ne tie ruožai, kurie turėtų būti prioritetiniai. Vien Prienų savivaldybėje yra apie 750 kilometrų žvyrkelių.
„Šis ruožas nebuvo mūsų prioritetas, tačiau pagal „Via Lietuva“ pateko į prioritetinių sąrašą. Ne visada savivaldybių prioritetai sutampa su „Via Lietuva“, nes jiems sunkiau įvertinti vietinę situaciją, o savivalda ją mato geriau“, – teigė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Lietuvoje žvyrkeliuose pradedama taikyti nauja technologija – tokiu būdu šalies keliai iki šiol dar nebuvo asfaltuojami.
„Į viršutinius 30 centimetrų įterpiamas mineralinis rišiklis, t. y. cementas, viskas sutankinama, uždedamas skaldos sluoksnis arba asfaltas. Asfalto storis apskaičiuotas atsižvelgiant į kelio intensyvumą“, – komentavo M. Gedaminskas.
Tarp svarbiausių projektų – beveik 12 kilometrų ruožas Šakių rajone tarp Kidulių ir Gelgaudiškio. Taip pat Elektrėnų savivaldybėje bus asfaltuojamas kelias į Abromiškių reabilitacijos ligoninę.
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