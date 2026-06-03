Vėl bandoma uždrausti „veipus“: vaikų sveikata svarbiau už tuos kelis miljonus eurų

„Kai tik bus surinktas atitinkamas palaikančių kolegų skaičius, jis privalės būti registruojamas. Matau, kad skaičius surinktas. Jis privalės būti registruotas, o toliau aš jo neatsiimsiu“, – LRT radijui trečiadienį sakė S. Čaplinskas.
Kaip rašė BNS, pirmąkart pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį S. Čaplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas darkart.
Parlamentaro teigimu, jo buvo paprašyta atsiimti projektą motyvuojant tikėtinomis biudžeto netektimis iš surenkamų akcizų.
Tačiau jis pabrėžia, kad svarbiausi argumentai čia turi būti sveikata, o ne valstybės nesurinkti mokesčiai: „Vaikų sveikata yra nepalyginamai svarbiau už tuos kelis miljonus (eurų – BNS), kurių galbūt netektų biudžetas, nes sumažėtų vienkartinių tų vadinamų veipų.“
S. Čaplinskas teigė projektą patobulinęs, pavyzdžiui, į jį įtraukęs nikotino maišelius, vadinamuosius snusus.
Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas pabrėžė, kad siūlomas draudimas yra netaiklus, nes dar labiau paskatins pirkimus nelegalioje rinkoje, nebus surinkti mokesčiai.
„Uždrausime suaugusiesiems ir pasakysime, kad išsprendėme problemą, nors ji nebus išspręsta“, – LRT radijui sakė A. Bagdonas.
Jų vartojimas bent tris kartus padidina galimybę pradėti naudoti įprastus tabako gaminius.
Jis ragino daugiau investuoti į vaikų prevenciją mokyklose.
„Vaikams reikia ne vieną kartą paaiškinti, kokią žalą atneša tiek įprastų, tiek elektroninių cigarečių vartojimas“, – teigė parlamentaras.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elžbieta Motuzaitė savo ruožtu sakė, kad nelegali rinka Lietuvoje yra, joje vaikai gali e. cigarečių įsigyti patys. Anot specialistės, jų nepilnamečiams taip pat nuperka tėvai, leistino amžiaus sulaukę vyresni bendramoksliai.
Be to, pasak jos, e. cigaretės gali būti modifikuojamos, tobulinamos.
„Jų vartojimas bent tris kartus padidina galimybę pradėti naudoti įprastus tabako gaminius“, – LRT radijui teigė E. Motuzaitė.
Dabar Lietuvoje draudžiama elektroninių cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama (įskaitant interneto svetainėse pateiktas jų kainas), taip pat paslėpta reklama.
Šios cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, bekvapių savybių, jos plačiai reklamuojamos ir socialiniuose tinkluose.
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