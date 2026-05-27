Verta pakelti akis į dangų: dažniausiai tai galima pamatyti kalnų regionuose

„Galbūt matėte ir jūs? Tokie debesys dažniausiai pastebimi kalnų regionuose, tačiau būna ir tokiose lygumų valstybėse kaip Lietuva. Balandis, gegužė ir birželis – lęšiškųjų (lotyniškai – lenticularis) debesų sezonas. Nors kartais pasitaiko ir kitu metų laiku, bet dažniausiai užfiksuojami būtent minėtais mėnesiais. Lenticularis debesų susiformavimui reikia, jog tam tikruose atmosferos sluoksniuose vyktų banginiai procesai, pvz., artėjant šaltajam arba šaltajam okliuzijos frontui. Lęšiškieji debesys įspūdingiausiai atrodo tuomet, kai susideda iš keleto dalių (savotiškų lęšių sustatytų vienas ant kito) ir kai kada netgi primena fantastiniuose filmuose matytas skraidančias ateivių lėkštes. Kitiems gali priminti delfinus, medūzas ar kažką kito, priklausomai nuo žmogaus vaizduotės“, – mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Pirmadienį Lietuvos padangėse taip pat netrūko gražių debesų.
„Buvo gražių plunksninių, buvo pasirodęs Saulės halas, o tai yra altocumulus undulatus arba aukštieji kamuoliniai banguotieji debesys. Nors ir ne visada, bet jie gali išpranašauti kritulius (per artimiausią parą) arba tiesiog pilkesnę kitą dieną“, – rašė G. Valaika.
Tokie debesys susidaro dėl staigaus vėjo greičio ar krypties pasikeitimo, smarkiai kintančio su aukščiu. „Be to, tokios linijos išduoda vėjo kryptį (debesų aukštyje). Jos orientuotos statmenai vėjo krypčiai. Kaip ir kiti įdomiau atrodantys debesys taip ir šie kartais užkliūva sąmokslo teorijų skleidėjams. Esą galingos antenos bei jų žalingas spinduliavimas virpina atmosferą, ją pašiaušia ir taip suformuoja tokius debesis“, – teigė specialistas.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad trečiadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 15–20, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 27 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 23 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–19, ežeruose – 11–19, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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