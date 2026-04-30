Vienos sunkiausių varžybų: šauliai ir kariai tris paras aiškinsis, kas stipriausi

Kaip skelbiama LŠS pranešime spaudai, nors tokio formato varžybos rengiamos pirmą kartą, abiem organizacijoms jos nėra naujiena – iki šiol jos vykdavo atskirai, o komandos dalyvaudavo vieni pas kitus svečių teisėmis.
Pasak LŠS vado plk. Lino Idzelio, bendras organizavimas leidžia pakelti varžybas į kitą lygį. „Sujungus resursus galime priimti daugiau komandų, geriau aprūpinti dalyvius ir kelti bendrą lygį“, – sako jis.
Į Alytų atvyksta stipriausios LŠS ir KASP rinktinių komandos iš visos Lietuvos. Svečių teisėmis varžysis Lietuvos karo akademijos kariūnai bei komandos iš Danijos, Latvijos, Lenkijos ir Norvegijos.
Iš aštuonių narių sudarytos komandos per tris paras be pertraukos turės įveikti 22 užduotis. Dalyvių laukia orientavimasis nežinomoje teritorijoje, šaudymas, kliūčių ruožai, taktiniai ir loginiai sprendimai, dronų valdymas, pirmoji pagalba. Užduotis papildomai apsunkins „priešiškų pajėgų“ veiksmai tiek iš oro, tiek ant žemės.
Pasak organizatorių, šios varžybos skirtos ne tik fizinei ištvermei – čia tikrinamas gebėjimas veikti kaip vienetui, priimti sprendimus spaudimo sąlygomis ir išlaikyti discipliną.
Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Darius Vaicikauskas pabrėžia, kad tai – maksimalus išbandymas: „Čia susitinka tie, kurie pasiruošę eiti iki galo. Sėkmei beveik nėra vietos – laimi tie, kurie nepasiduoda.“
Varžybų metu bus išrinkti stipriausi šaulių, karių ir svečių skyriai bei absoliuti nugalėtojų komanda.
Šiemet varžybose pirmą kartą dalyvaus ir užsienyje gyvenančių šaulių komanda, suformuota Norvegijos kuopos pagrindu. Pasak kuopos vado Nikolajaus Juozeliūno, „dalyvavimas bendrose liudija mūsų tautiečių vienybę, nusiteikimą ir motyvaciją veikti kartu – nesvarbu, ar gyvename Lietuvoje, ar esame laikinai išvykę svetur.“
Renginys vyks Alytaus mieste ir rajone nuo penktadienio ryto iki sekmadienio. Paskutinę dieną Rotušės aikštėje finišuojančius dalyvius kviečiami pasitikti ir miesto gyventojai – čia vyks iškilminga rikiuotė, apdovanojimų ceremonija, koncertas, bus galima paskanauti šauliškos košės bei apžiūrėti karinės technikos ekspoziciją.
