Viešas policijos vadovo kalbas dėl lėšų poreikio kitiems metams ministras vadina politikavimu

Apie tai, kad artimiausiu metu Policijos departamentas su oficialiu raštu kreipsis į asignavimus valdančią ministeriją, prašydamas kitų metų biudžete numatyti papildomus 168 mln. eurų, Arūnas Paulauskas kalbėjo penktadienį LRT radijui.
V. Kondratovičiaus teigimu, tinkamesnė tokios informacijos perdavimo forma būtų privatūs pokalbiai, pasisakymai darbo grupėse.
„Mano vertinimu, tai yra grynas politikavimas. Panašu į bandymą parodyti, kad padariau viską ir nieko negavau. Kiekviena institucija tikrai daug pateikia poreikių ir juos taip pat gali pasakyti per radiją, kad pateiks ministrui dar po 100 mln. (poreikį – BNS)“, – BNS teigė jis.
Lietuvos policijai šių metų biudžete numatyti 364 mln. eurų, labai panašus biudžetas projektuojamas tiek 2027, tiek 2028 metais.
Anot V. Kondratovičiaus, su Finansų ministerija derantis dėl kitų metų biudžeto policijai numatomi papildomi 50 mln. eurų.
„Mes jau šiandien numatome plius 50 mln. deryboms su Finansų ministerija, kas liečia tik policiją, mažiausiai tiek“, – teigė jis.
A. Paulausko teigimu, dabartiniame kontekste policija susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, todėl tenka apsiriboti „tik skylių lopymu, o ne vystymusi“. Jis taip pat tikino galintis motyvuoti, kodėl kiekvienas papildomas euras tarnybai yra reikalingas.
Pasak ministro, generalinis komisaras per šiuos metus turi parengti ilgalaikę strategiją.
„Tai yra labai dideli pinigai, tačiau jeigu jis (A. Paulauskas – BNS) ateis su tais skaičiais, mes tikrai vertinsim“, – aiškino jis.
Dar praėjusiais metais svarstant biudžetą, pareigūnų profsąjungos teigė, jog jame gali trūkti mažiausiai 150 mln. eurų.
(be temos)