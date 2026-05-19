Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pratybos

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), jų metu oro uostas veiks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatytas.
Skelbiama, kad per Vilniaus oro uoste vyksiančias pratybas bus imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir reaguojančių tarnybų veikimas.
Pratybos vyks paskirtoje orlaivio stovėjimo aikštelėje, esančioje pietinėje oro uosto perono dalyje, kurioje pratybų veiksmams bus naudojamas oro bendrovės „GetJet Airlines“ orlaivis.
Teigiama, jog pratybų metu gali būti matomi dūmų užtaisai ir gausus specialiųjų tarnybų transporto ir personalo skaičius.
LTOU skelbia, kad oro uostuose įvairaus masto ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jos yra skirtos patikrinti ir įvertinti tarnybų, procesų ir personalo parengtį ir sąveiką ekstremalių situacijų metu.
