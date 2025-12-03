Vilniuje atsisveikinta su žuvusiu Belgijos kariu, karstas išlydėtas į Kauno oro uostą

Ryte karį pagerbė šalies vadovai, Lietuvos ir sąjungininkų kariai. Vėliau, oficialios ceremonijos metu, kario palaikai išnešti iš Laidojimo paslaugų centro Vilniuje ir su maždaug dešimties automobilių laidotuvių procesija išvyko į Kauną.
Atsisveikinimo ir išlydėjimo ceremonijose Vilniuje ir Kaune dalyvauja krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Išlydėjimo ceremonija Kaune – privati.
Ryte pagerbti kario atvyko prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė, Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Didžiulė užuojauta žuvusio kario artimiesiems, visai Belgijos tautai“, – žurnalistams sakė iš Laidojimo paslaugų centro Vilniuje išėjęs prezidentas.
Tuo metu premjerė tikino, kad Lietuva turi daryti viską, siekdama apsaugoti kiekvieno kario gyvybę.
„Kiekviena gyvybė yra neįkainojamos vertės, kiekvienas žmogus, praradęs gyvybę tokiomis sąlygomis, tai yra viena iš skaudesnių patirčių. Beprasmis praradimas. Turėjome pavasarį tokią situaciją, dabar turime“, – teigė I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, 22-iejų Belgijos karys mirtinai sužeistas per šaudymo pratybas Švenčionių rajone esančiame Pabradės poligone. Dėl jo gyvybės savaitgalį beveik parą kovojo medikai, tačiau jo išgelbėti nepavyko.
(be temos)