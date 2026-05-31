Visagine amžinojo poilsio atgulė parlamentaras, olimpietis Šuklinas

Velionis į amžinąjį poilsį buvo išlydimas grojant Lietuvos kariuomenės orkestrui. Į laidotuvių procesiją susirinko didelis būrys artimųjų, draugų ir kolegų, kurie su J. Šuklinu atsisveikino palydėdami jį gausiais plojimais.
Atsisveikinimas su velioniu prasidėjo 10 val. ryte. Šv. Mišios už J. Šukliną aukotos 12 val. Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje.
Velionio į paskutinę kelionę išlydėti atvyko Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, partiečiai Arminas Lydeka, Simonas Gentvilas, Simonas Kairys, Virgilijus Alekna, Vitalijus Gailius ir kiti.
Atsisveikinti atvyko ir „aušrietė“ Lina Šukytė-Korsakė, konservatorė Daiva Ulbinaitė, Visagino meras Erlandas Galaguzas.
„Jis labai rūpinosi savo kraštu, labai rūpinosi Visaginu. (…) Jis buvo toks žmogus, kuris kiekvieną dieną bendravo su jaunimu, įkvėpė jaunimą, buvo sporto čempionas. Bet visose srityse, kokių besiimdavo, jis siekdavo aukštumų labai sunkiu darbu, darbštumu ir gerumu“, – apie velionį žurnalistams sekmadienį Visagine kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Apie J. Šuklino netektį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jis mirė eidamas 41 metus. Užuojautą dėl netekties pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen, Visagino meras Erlandas Galaguzas, kiti kolegos Seimo nariai.
J. Šuklinas į Seimą pateko 2024 m. su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai Seime. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.
Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau pasuko į verslą ir politiką.
J. Šuklinas gimė 1985 m. Glazove, Rusijoje.
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