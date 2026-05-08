VST: prie Vilniaus ir Palangos oro uostų du kartus užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai

Anot jos, gegužės 3 dieną, naudojant „Fly Safe“ sistemą, buvo užfiksuotas neautorizuotas drono skrydis Vilniaus oro uosto draudžiamoje zonoje.
VST teigimu, į įvykį operatyviai reagavę pareigūnai nustatė bepiločio orlaivio paleidimo vietą ir sulaikė droną valdžiusį Ukrainos pilietį, asmuo paaiškino droną naudojęs filmavimo tikslais, tačiau leidimo vykdyti skrydį neturėjo.
Anot tarnybos, dronas buvo atimtas. Oro uosto veikla dėl incidento sutrikdyta nebuvo.
Taip pat gegužės 5 dieną užfiksuotas dar vienas pažeidimas Palangoje, prie miesto oro uosto teritorijos.
VST teigimu, naudojantis sistema „Dronų radaras“ nustatytas draudžiamoje zonoje vykdytas drono skrydis. Į vietą atvykę pareigūnai sulaikė bepiločio orlaivio valdytoją – Lietuvos pilietį.
Dėl abiejų pažeidimų pradėtos administracinės teisenos.
Naujausi komentarai