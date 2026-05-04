 Zailskienė lankysis Panevėžio regione: susitiks su merais ir socialinių įstaigų atstovais

2026-05-04 07:09
Karolina Konopackienė (ELTA)

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pirmadienį su darbo vizitu lankysis Panevėžio mieste ir rajone, kur susitiks su šių savivaldybių vadovais ir socialinių paslaugų įstaigų atstovais ir nevyriausybininkais.

Jūratė Zailskienė / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Vizito metu ministrė su Panevėžio miesto mere Loreta Masiliūniene aptars aktualius klausimus ir socialinius iššūkius, o vėliau susitiks su Panevėžio rajono meru Antanu Pociumi bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovais.

Darbotvarkėje taip pat numatyti vizitai į socialinės globos ir paslaugų įstaigas regione – ministrė lankysis Gustonių socialinės globos namuose, įstaigoje „Vilties sodas“ bei Jotainių socialinės globos namuose.

Dienos pabaigoje J. Zailskienė susitiks su Panevėžio miesto nevyriausybinių organizacijų atstovais.

