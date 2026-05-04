Zailskienė lankysis Panevėžio regione: susitiks su merais ir socialinių įstaigų atstovais

Vizito metu ministrė su Panevėžio miesto mere Loreta Masiliūniene aptars aktualius klausimus ir socialinius iššūkius, o vėliau susitiks su Panevėžio rajono meru Antanu Pociumi bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovais.
Darbotvarkėje taip pat numatyti vizitai į socialinės globos ir paslaugų įstaigas regione – ministrė lankysis Gustonių socialinės globos namuose, įstaigoje „Vilties sodas“ bei Jotainių socialinės globos namuose.
Dienos pabaigoje J. Zailskienė susitiks su Panevėžio miesto nevyriausybinių organizacijų atstovais.
