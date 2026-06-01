Žiniasklaida: Rupšio implantų byloje liudijęs karys grūdamas iš kariuomenės

Portalo teigimu, Lietuvos kariuomenės Karo komendantūros valdybos Klaipėdos regioninės karo komendantūros komendantas, pulkininkas leitenantas Nerijus Rimkevičius 2025 metų spalį parašė prašymą R. Kaunui pratęsti jam profesinės karo tarnybos laiką ketveriems metams, kadangi įstatymas numato, jog tam tikro amžiaus sulaukę kariai gali nepalikti tarnybos, jei ministras tenkina jų prašymą.
Tačiau ministras prašymo nusprendė netenkinti, o tokį sprendimą Krašto apsaugos ministerija (KAM) „Delfi“ aiškino N. Rimkevičiaus amžiumi.
„Rekomendacijos taikyti išimtį N. Rimkevičiaus atveju krašto apsaugos ministras iš Vyresniųjų karininkų karjeros planavimo komisijos nėra gavęs“, – portalui teigė ministerija.
Savo ruožtu karys, rašte R. Kaunui, kurį cituoja „Delfi“, teigia, jog tai padaryta nepateikus jokių argumentų.
N. Rimkevičius nurodė, kad 2024 metais jis kaip liudytojas ikiteisminiame Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrime buvo apklaustas V. Rupšio implantų byloje, o po metų apie tai liudijo teisme.
„Mano nuomone, šitas atvejis labai aiškiai pademonstruoja, kad tokiu būdu KAM susidoroja su neparankiais kariais, išdrįsusiais paviešinti korupcines ir neskaidrias KAM ir Lietuvos kariuomenės aukštų pareigūnų veikas“, – rašte R. Kaunui rašė N. Rimkevičius.
Portalas skelbia, kad dėl šio atvejo karys kreipėsi į R. Kauną šių metų vasarį. KAM atsakyme „Delfi“ nurodė, kad ministras N. Rimkevičiui pasiūlė susitikti su už personalo politiką ministerijoje atsakingu viceministru Karoliu Aleksa, tačiau karys tą padaryti atsisakė.
BNS rašė, kad pirmosios instancijos Vilniaus apygardos teismas praėjusią savaitę nuteisė buvusį kariuomenės vadą dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo bei dokumentų klastojimo. Atsargos generolui skirta 20 tūkst. eurų bauda.
V. Rupšiui byla iškelta už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo dviejų dantų implantus.
Teismas konstatavo, kad buvęs kariuomenės vadas dviejų dantų neteko ne dėl staigios traumos tarnybos metu, kaip jis pats teigė, o dėl lėtinių odontologinių problemų.
Anot teismo, kadangi dantų netekimas nesusijęs su tarnyba, nebuvo ir pagrindo jų implantavimo ir protezavimo paslaugas apmokėti valstybės lėšomis.
Šioje byloje buvo nuteistas ir buvęs Karo medicinos tarnybos vado pavaduotojas Šarūnas Ratkus.
R. Kaunas: tai yra labai keistas klausimas
R. Kaunas tikina, jog sprendimą nepratęsti profesinės karo tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado V. Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui priėmė už tai atsakinga komisija, įvertinusi jo amžių.
„Tai yra labai keistas klausimas. Tam yra komisija. Komisija nustato visų karių, neišskiriant nė vieno, galimybes atsiremiant į amžių, kas ir šioje istorijoje yra“, – pirmadienį žurnalistams sakė ministras.
„Kiek aš esu informuotas, buvo siūlyta susitikti su viceministru, kuris būtent ir yra atsakingas už visą šitą procedūrą. Tačiau karys nusprendė to nedaryti“, – pažymėjo jis.
Tuo metu pats KAM vadovas atmeta prielaidas, jog N. Rimkevičiaus sutartis galėjo nebūti pratęsta dėl jo liudijimo buvusio kariuomenės vado byloje. Pasak R. Kauno, tai – asmeninė kario interpretacija.
„Čia yra jo asmeninė interpretacija. Mes gyvename demokratinėje respublikoje ir turbūt visi turime galimybę išsakyti savo nuomonę. Man tik labai keista, kad tai inicijuojama, tarsi tai mano asmeninis sprendimas. Toli gražu“, – pažymėjo R. Kaunas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)