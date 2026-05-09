Europietiškas DNR

Karas Ukrainoje ne tik priminė, kad taika nėra duotybė, bet ir atvėrė skirtingus valstybių požiūrius į saugumą, atsakomybę, solidarumą. Nauju išbandymu tapo Donaldo Trumpo ir jo administracijos gili ideologinė neapykanta Europai, grėsmingų Baltųjų rūmų sprendimų, tiesiogiai veikiančių Senąjį žemyną, papliūpa.
Prie šių įtampų prisideda ir, atrodytų, mažiau dramatiškas, bet vis labiau jaučiamas reiškinys overtourism, išvertus iš anglų kalbos – turizmo perteklius. Lankytojų gausa vargina... Pietų Europos miestų gyventojai vis aršiau protestuoja prieš augančias būsto kainas, turistų keliamą triukšmą ir nykstančią vietos kultūrą. Paradoksalu: Europa, ilgai mokiusi pažinti vieniems kitus ir džiaugtis judėjimo laisve, šiandien leidžia pajusti, kad svečiai nelaukiami.
Net ir „Eurovizija“, kadaise atrodžiusi kaip spalvingas Europos bendrumo simbolis, šiandien yra mūsų susiskaldymo veidrodis. Muzikos olimpiada vadinamas konkursas tapo geopolitinių nesutarimų arena. 70-asis, jubiliejinis, konkursas Vienoje vyks itin griežtomis saugumo sąlygomis, kurias temdo su Izraelio dalyvavimu susiję protestai ir galimi boikotai.
Tad kur ieškoti ramybės šiuose vis garsiau besivaidijančiuose Europos namuose? Gal žinojime, kad šie namai tebeturi stiprius pamatus. Juk Europa – ne vien institucijos, sutartys ar bendroji valiuta. Tai visų pirma žmonių pasirinkimas būti kartu ir, nepaisant skirtumų, stiprinti europietiškąjį DNR. To šiandien Europai labiausiai reikia – mažiau sienų tarp žmonių ir daugiau tikėjimo, kad bendri namai verti pastangų juos išsaugoti.
