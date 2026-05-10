Džiugi žinia: trumpam sugrįš šiluma

Kaip skelbė sinoptikė Elvyra Latvėnaitė, dalį Lietuvos savaitgalį užkabino darganotas ciklonas, vardu Anne.
„Per Baltiją nutįsęs sausesnio ir ramesnio anticiklono, vardu Xeri, gūbrys kiek šiltesniais orais vakarinę pusę pradžiugino. Taip padalinti liksim ir sekmadienį – rytinius, šiaurės rytinius rajonus dar lietutis laistys, jau nedidelis, o vakarinėje pusėje bus sausiau, ramiau, bet naktį šalčiau. Tad čia ir nedidelės šalnelės dirvos paviršiuje kai kur gąsdins“, – teigė E. Latvėnaitė.
Pirmadienio diena, anot sinoptikės, turėtų pradžiuginti didesne šiluma, tačiau nuo antradienio vėl sulauksime visokių orų permainų.
„Ir iš šiaurės, ir iš vakarų stiprėja drėgnesni ciklonai, vienas iš jų iš pietų, pietvakarių antradienį ir trečiadienio naktį per Lietuvą keliaus, vienus daugiau, kitus mažiau lietumi laistys, pūs stipresnis, antradienio naktį pietryčių, vėliau vakarų šiaurės vakarų vėjas. Sausesnis, vėl su šaltoka naktimi, bet šiltesne diena, turėtų būti ketvirtadienis. Savaitės pabaigoje irgi protarpiais palis, naktimis bus šilčiau, šalnos jau neturėtų gąsdinti, dienomis turėtų būti vis šilčiau, ypač savaitgalį. Tik lietus kartais tai vienoj, tai kitoj Lietuvos pusėje šilumą „pavogs“, – prognozavo sinoptikė.
Pirmadienį, gegužės 11-osios naktį, be lietaus, vakare pradės lyti vakariniame, pietvakariniame pakraštyje. Vėjas naktį pietinių krypčių 4–8 m/s, dieną pietryčių 7–12 m/s, Kuršių nerijoje gūsiai 14 m/s. Naktį 0 plius 4°C, kai kur dirvos paviršiuje šalnos minus 1– 4°C, dieną 15–20°C, vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose ir pajūryje.
Antradienį, gegužės 12 d., lis, vietomis gausokai. Vėjas naktį pietų, pietryčių, rytą vakariniuose rajonuose, dieną įdienojus jau visur suks į vakarus, šiaurės vakarus 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 6-–11°C, dieną 8–12°C, rytiniuose rajonuose 13–16°C, šilčiausia rytiniam pakraštyje.
Trečiadienį, gegužės 13-osios naktį, lis, gausiau šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais kai kur palis, daugiausia dienos pradžioje. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s. Naktį 2–6°C, daug kur šalnos dirvos paviršiuje iki 0 minus 2°C, šilčiausia bus pajūryje, dieną 10–14°C, vėsiausia pajūryje.
Ketvirtadienį, gegužės 14 d., be lietaus. Vėjas nepastovių krypčių 5–10 m/s. Naktį 1–4°C, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0 minus 4°C, dieną 14–19°C.
Penktadienį, gegužės 15-osios naktį, lietus rytiniuose rajonuose, dieną lietaus debesys keliaus tolyn per Lietuvą į vakarus, bet vakarinių rajonų gali ir nepasiekti. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 4–9°C, dieną 15–20°C, šiaurės rytuose, rytuose, pietryčiuose tik 10–14°C, panaši oro temperatūra bus ir pajūryje.
Šeštadienį, gegužės 16 d., šiek tiek palis, dieną daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 7–10°C, dieną vakaruose, šiaurės vakaruose 18–21°C, rytinėje pusėje ir pajūryje 13–17°C.
Sekmadienį, gegužės 17 d., gali šiek tiek palyti, daugiausia šiauriniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 7–10°C, dieną vakaruose, šiaurės vakaruose 18–21°C, rytinėje pusėje ir pajūryje 13–17°C.
