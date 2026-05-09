Klaipėdoje – vis šiltesni orai

Šeštadienį uostamiestyje vyraus gražūs ir ramūs orai. Naktį pūs šiaurės rytų, šiaurės, 5–10 m/s vėjas, dieną – taip pat šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Lietaus nenumatoma, naktį temperatūra sieks 5–7 laipsnius šilumos, o dieną oras sušils iki 13–15 laipsnių.
Sekmadienis išliks šiltas ir sausas, nors naktis bus kiek vėsesnė. Naktį pūs nestiprus šiaurinių krypčių, 2–7 m/s stiprumo vėjas, dieną stiprės iki 6–11 m/s. Termometrai naktį rodys 3–5 laipsnius šilumos, dieną – 12–14 laipsnių.
Dar šiltesnis nusimato pirmadienis. Vėjui pasisukus iš pietų ir pietryčių, į Klaipėdą plūstelės šiltesnio oro banga. Naktį pietų, pietryčių vėjas sieks 5–10 m/s, dieną sustiprės iki 9–14 m/s. Lietaus nenumatoma, naktį laikysis 4–6 laipsniai šilumos, o dieną temperatūra šoktelės net iki 16–18 laipsnių.
Antradienį orai keisis, kadangi naktį dar išliks pietų, pietryčių vėjas, kurio greitis sieks 10–15 m/s, tačiau dieną vėjas pasisuks iš vakarų ir šiaurės vakarų, gūsiai stiprės iki 17 m/s. Naktį prognozuojami trumpi lietūs ir perkūnija, dieną trumpai palis pirmoje dienos pusėje. Dieną temperatūra kris iki plius 9–11 laipsnių.
Trečiadienį vyraus šiaurės vakarų, 9–14 m/s vėjas, tačiau lietaus jau neprognozuojama. Naktį temperatūra sieks 4–6 laipsnius šilumos, dieną – 9–11 laipsnių.
Ketvirtadienį orai vėl ims šilti. Vėjas pasisuks iš pietų, pietryčių ir sieks 5–10 m/s. Kritulių nenumatoma, naktį laikysis 4–6 laipsniai šilumos, dieną temperatūra pakils iki 11–13 laipsnių.
Penktadienis klaipėdiečius jau džiugins tikrai pavasariška šiluma. Pūs nestiprus pietinių krypčių 4–8 m/s stiprumo vėjas, lietaus nenumatoma. Naktį bus 6–8 laipsniai šilumos, o dieną oras sušils iki 15–17 laipsnių.
Pasak sinoptikų, panašu, kad ir ateinantis savaitgalis išliks maloniai šiltas – lietaus nenumatoma, o dienomis temperatūra turėtų siekti 16–18 laipsnių šilumos.
