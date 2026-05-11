Lietuvoje užfiksavo sunkiai pastebimą reiškinį

Kaip pirmadienį meteorologas rašė mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“, penktadienis ir šeštadienis pietrytinėje šalies pusėje buvo lietingi.
„Žemelė atsigavo, sausra bent kuriam laikui pažabota. Tuo tarpu šiaurės vakarinėje šalies pusėje toliau vyravo sausi orai. Skuodo rajone netgi buvo užfiksuotas dulkių sūkurys (arba kitaip dulkių velnias). Toks reiškinys Lietuvoje dažniausiai vienur ar kitur būna pastebimas pavasario antroje pusėje, kai vyrauja sausi, ramūs ir vėsoki orai. Jį pastebėti nėra lengva, kadangi sūkurys dažniausiai susidaro ir sunyksta per minutę. Retesniais atvejais gyvuoja ilgiau ir atrodo dar įspūdingiau. Toks darinys didelio pavojaus nekelia, bet nedidelių eibių visgi gali pridaryti, pvz., išvartyti lauko baldus ir kt.“, – rašė meteorologas.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai prognozuoja, kad pirmadienio dieną vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis. Vėjas pietų, pietryčių, 8–13 m/s, vakariniame šalies pakraštyje kai kur gūsiai 15 m/s. Temperatūra 17–22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14–16 laipsnių šilumos.
Antradienį daug kur lietūs (vyraus trumpi), vietomis smarkūs. Vėjas pietryčių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 15–20, vakariniuose rajonuose 9–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 11 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 21 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 37 cm, stebimas Svyloje ties Guntauninkais. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 7–14, ežeruose – 9–12, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 6–10 laipsnių šilumos.
