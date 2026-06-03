Meteorologai patarė, kada šią vasarą geriausia atostogauti

Meteorologai pabrėžė, kad tai, kokia bus vasara, dažniausiai galima tik spėlioti.
„Nevertėtų tikėti visais įmantriais pasakymais, jog šalta žiema esą lemia karštą vasarą ar atvirkščiai. Jeigu toks ryšys tikrai egzistuotų, tuomet galėtumėme iš anksto sudaryti patikimas sezonines prognozes. Vis dėlto Lietuvoje orų kaita didelė, todėl per vasarą pasitaiko ne vienas šiltesnių ir vėsesnių orų laikotarpis“, – teigė meteorologai.
Meteo.lt duomenimis, ilgalaikės prognozės šiuo metu rodo, jog mūsų regione vasara turėtų būti bent jau truputį šiltesnė ir sausesnė nei vidutiniškai būdavo 1991–2020 m. laikotarpiu. Vis dėlto meteorologai pažymėjo, kad tokie skaičiavimai kone kasmet atrodo panašiai, nes iš dalies remiasi daugiametėmis tendencijomis.
„Štai iš praėjusių dešimties vasarų (2016–2025 m.) Lietuvoje net septynios buvo šiltesnės, vos dvi – šaltesnės nei vidutiniškai ir viena – artima normai (vidutinė vasaros oro temperatūra Lietuvoje siekia 17,3 °C). Taigi net ir statistiškai yra didesnė tikimybė, jog šiemet vasara gali būti bent truputį šiltesnė nei vidutiniškai. Kita vertus, tą patį buvo galima pasakyti ir prieš metus. Vis dėlto 2025 metais ji pasitaikė truputį vėsesnė už 1991–2020 m. vidurkį“, – aiškino meteo.lt specialistai.
Planuojantiems vasaros poilsį Lietuvoje tarnyba patarė, kada geriausia atostogauti. Pasak meteorologų, vidutiniškai šilčiausias ir maudynėms tinkamiausias laikotarpis yra liepos antroji ir rugpjūčio pirmoji pusė. Šiuo laikotarpiu tikimybė, kad orai bus labai vėsūs, yra pati mažiausia.
„Be to, kiekvieną vasarą nepavyksta išvengti smarkių bei lokalių liūčių, kuomet vos per keletą valandų viename didesnio miesto (arba rajono) gale iškrenta pusė ar netgi daugiau mėnesio normos, o kitame – toliau tęsiasi sausringas laikotarpis. Be kita ko, per vasarą pasitaiko kelios audringesnės dienos, kuomet fiksuojamas ne tik smarkus lietus, intensyvesnės perkūnijos, kruša, bet ir škvalas. Skaičiuojama, jog įvairios stichijos Lietuvoje pridaro vis daugiau nuostolių, tad linkime jų nepatirti bei pasidžiaugti tuo atveju, jei žadėtos stichijos ir vėl aplenkė jūsų namus“, – linkėjo meteo.lt.
Artimiausių dienų orų prognozė
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, ketvirtadienio naktį nelis. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos. Dieną šalyje daug kur trumpi lietūs. Vietomis galima perkūnija. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra 20–25, Kuršių nerijoje 17–19 laipsnių šilumos.
Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 17–20 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, dieną vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
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