Orų prognozė: jau aišku, kur šalyje laistys lietus, griaudės perkūnija

Anot sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, stiprėjanti ciklonų sistema Nesrin ir Peggy, vakaruose ir šiaurės vakaruose triukšmingai ir gausokai laisčiusi, lėtai plėsis link Baltijos ir jau ketvirtadienio vakarą lietaus debesys pasieks vakarinius, pietvakarinius Lietuvos rajonus.
Lietaus sulauksime ir savaitgalį – penktadienį ir šeštadienį nedidelis ciklonas su savo atmosferos frontų sistema „sukiosis“ po Lietuvą.
„Lietaus daugiau ar mažiau gausime visi, perkūnija irgi daug kur dundės, o dalį šilumos lietus daug kur „pavogs“, skirtingose Lietuvos pusėse dar ir visokių krypčių vėjai pūs“, – teigė E. Latvėnaitė.
Tiesa, po permainingo penktadienio ir savaitgalio kitos savaitės pradžioje orai jau bus pastovesni – pūs silpnas vėjas, šiek tiek palis, daugiausia dienomis. Kaip ir šią savaitę, taip ir kitos pradžioje bus šilta, tik kitos savaitės pradžioje naktys bus kiek vėsesnės. Bet šalnos kol kas negresia, pabrėžė sinoptikė.
Trečiadienį, birželio 3 d. be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 9–13°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, dieną 21–26°C, Kuršių nerijoje 17–20°C.
Ketvirtadienį, birželio 4 -osios naktį, be lietaus, dienos pradžioje šiek tiek palis pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, popietę jau didesnio lietaus debesys pasieks vakarinius, pietvakarinius rajonus. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 10–14°C, šilčiausia pajūryje, vėsiau rytiniuose rajonuose, dieną 20–25°C.
Penktadienį, birželio 5-osios naktį, lis vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, kai kur gausokai, dieną daug kur lis, bet vėl gausiau vakarinėje, pietvakarinėje, pietinėje pusėje, čia ir perkūnija smarkiau trankysis. Vėjas pietryčių 5–10 m/s, dieną vakariniam pakraštyje ir pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s. Dieną per perkūniją 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 14–16°C, dieną 18–23°C, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose iki 25°C.
Šeštadienį, birželio 6 d., vis dar gausokai ir su perkūnija lis, bet dieną daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s, vakariniuose rajonuose šiaurės vakarų 7–12 m/s. Per perkūniją vėjas bus gūsingas. Naktį 13–17°C, dieną 18–23°C.
Sekmadienį, birželio 7 d., protarpiais palis, naktį daugiausia vakarinėje, dieną rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarinių krypčių 6–11 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 20–24°C, vakariniam pakraštyje17–19°C, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, birželio 8 -osios naktį, be lietaus, rūkai kai kur drieksis, dieną tik kai kur šiek tiek palis, pajūryje vis dar gali rūkas tvyroti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 8–11°C, dieną 21–23°C, pajūryje 13–18°C.
Antradienį, birželio 9-osios naktį, be lietaus, rūkai kai kur drieksis, dieną tik kai kur šiek tiek palis, pajūryje vis dar gali rūkas tvyroti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 9–13°C, dieną 23–25°C, pajūryje 13–18°C.
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