Pajūris išgyveno vieną šalčiausių naktų šį pavasarį

Klaipėdoje paryčiai paspaudė 1,9 laipsnio šalna. Klaipėdos rajone dirvos paviršiuje pašalo iki 1,4 laipsnio šalčio.
Šalčiausia buvo Palangoje – ten šalo iki 2,1 laipsnio. Šilutėje paspaudė vienas laipsnis šaltuko. Skuode šalo iki pusantro laipsnio šalčio.
Šilčiausia buvo Nidoje, ten šalna nefiksuota, naktį buvo beveik penki laipsniai šilumos.
Prognozuojama, kad šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 18–23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienį kai kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 15–20, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
(be temos)